Boninho comenta expulsão de Rachel Sheherazade e revela se a convidaria para o BBB

Diretor do Big Brother Brasil (BBB), da Rede Globo, Boninho comentou a expulsão da jornalista Rachel Sheherazade do reality A Fazenda 15, da Record TV. Na publicação desta sexta-feira (20), ele levantou a possibilidade de a ex-fazendeira ter induzido a eliminação de forma proposital.

Rachel foi expulsa d'A Fazenda na quinta-feira (19), após atingir a participante Jeny com a mão no rosto durante uma discussão.

"Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas! Será???”, questionou Boninho.

Legenda: Boninho comentou expulsão pelo Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

A declaração do global não pareceu intimidar os apoiadores da jornalista, que passaram a pedir que o diretor a convocasse para a nova edição do BBB, em 2024. Ela era apontada como uma das preferidas do público de A Fazenda 15.

Depois disso, ele chegou a ser questionado pelo portal TV Fama se Rachel estaria entre os convidados. A resposta foi "lógico que não".