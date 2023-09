Barbie: Warner divulga data de estreia do filme nas plataformas de streaming

O filme "Barbie", de Greta Gerwig, superou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,9 bilhões) em bilheteria. Tornou-se o primeiro do gênero dirigido apenas por uma mulher a superar esta marca. Após o sucesso nas salas de cinema, a produção chegará às plataformas digitais no dia 12 de setembro.

A informação foi divulgada pela Warner Bros. Além da expectativa pelo filme na TV, "Barbie" terá uma nova versão nos cinemas, com cenas pós-crédito inéditas.

Em qual streaming vai sair 'Barbie'?

"Barbie" estará disponível para compra e aluguel no Prime Video, Claro tv+, YouTube, Sky, Vivo Play, Watch, Microsoft, e Apple TV. A plataforma HBO Max, parceira da Warner Bros, ainda não repassou quando o longa estará disponível aos assinantes do serviço.

Inspirado na história da boneca homônima, o enredo vitorioso mostra a personagem, interpretada pela atriz Margot Robbie, em seu mundo de brinquedo, enquanto o boneco Ken, encenado por Ryan Gosling, começa a questionar seu papel na terra das Barbies.