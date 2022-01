Banhos para prosperidade: confira os ingredientes e como fazer

O caminho para prosperidade pode ser árduo e longo. Por isso, algumas pequenas ajudas durante o processo são sempre bem-vindas. Por exemplo, os banhos espirituais. Podemos utilizá-los para nos proteger ou para atrair aquilo que queremos, como prosperidade.

Veja 4 banhos para prosperidade

Banho de Oxóssi para Prosperidade

Ingredientes:

• 3 litros de água.

• 1 punhado de jurema.

• 1 punhado de cipó caboclo.

• 1 punhado de salgueiro chorão.

• 1 ramo de alecrim.

Como fazer:

Coloque a água para aquecer e assim que começar a ferver, adicione os ingredientes um a uma. Adicione primeiramente o cipó caboclo, na sequência o salgueiro chorão, depois a jurema e por fim o alecrim.

Deixe a mistura ferver por cerca de 10 minutos. Depois, desligue e deixe esfriar. Coe toda a mistura e fique apenas com a água para o banho de Oxóssi.

Tome seu banho de higiene normalmente. Ao final do banho, acrescente um pouco da água do chuveiro à mistura.

Após desligar o chuveiro, pegue seu banho de Oxóssi e jogue no seu corpo, do pescoço para baixo, fazendo seus pedidos. Deixe seu corpo secar naturalmente e vista roupas claras e reze novamente para Oxóssi. Despache as ervas coadas em um lindo jardim.

Banho de canela na Lua Crescente

Ingredientes:

• 1 litro de água.

• Alecrim.

• 1 pau de canela.

• 7 folhas de louro.

Como fazer:

Na primeira noite de Lua Crescente, coloque um litro de água para ferver. Quando a água começar a fazer pequenas bolhas, desligue o fogo e acrescente um punhado de alecrim, o pau de canela e as folhas de louro. Tampe a panela e aguarde.

Após 30 minutos, a água já estará em uma temperatura agradável. Use um coador para coar essa água. Leve a água da mistura para o banheiro. O que ficou no coador pode ser jogado fora.

Tome seu banho normalmente. Ao terminar, derrame a água preparada do pescoço para baixo pedindo proteção e boas energias. Nesse banho de canela na Lua Crescente você pode inclusive redirecionar o pedido para um projeto específico ou para seu relacionamento.

Banho de Mel

Legenda: Esse banho é indicado para quem deseja se tornar mais bonita e atraente Foto: Shutterstock

Ingredientes:

• 2 litros de água.

• 2 colheres de mel.

• Pétalas de rosa de qualquer cor.

• Hibisco.

• Caneca.

Como fazer:

Esse banho da Lua Crescente é indicado para quem deseja se tornar mais bonita e atraente. Ferva os dois litros de água e, em seguida, acrescente as duas colheres de mel, as pétalas de rosa e alguns pedaços de hibisco. Mexa tudo e reserve.

Leve essa água para o banheiro. Após tomar seu banho, normalmente, jogue a água da mistura do pescoço para baixo usando uma caneca. Mentalize que cada vez que você joga uma caneca de água em você, você vai ficando mais bela e atraente.

Aproveite o momento para se conectar com as deusas da beleza e pedir a elas que te abençoe. Ao terminar, não use toalha para se secar. Deixe que seu corpo seque naturalmente.

Banho de louro atrai dinheiro

Ingredientes:

• 1 litro de água.

• 3 folhas de Louro.

• 3 paus de Canela.

• 3 gotas de essência de Alfazema.

Como fazer:

Coloque a água junto com o louro e os paus de canela para ferver. Ferva por cerca de 20 minutos. Logo depois que desligar o fogo, acrescente a essência de Alfazema.

Deixe que tudo fique descansando por 30 minutos e depois coe. Pegue a mistura e jogue do pescoço para baixo mentalizando que seus caminhos estão sendo abertos para o dinheiro e para a prosperidade.

Legenda: O banho de louro atrai dinheiro Foto: Shutterstock

