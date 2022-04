Banda Megadeth cancela show no Rock in Rio

A banda de metal norte-americana Megadeth cancelou a apresentação que faria no Rock in Rio 2022, segundo informações do jornal O Globo.

Na agenda do grupo, já aparece um show marcado em Houston, no Texas, na mesma data em que tocariam no Rock in Rio. A organização do festival informa já estar em busca de um nome para substituir a atração.

O Megadeth se apresentaria no Palco Mundo, no dia 2 de setembro, onde também farão shows Iron Maiden Dream Theater e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira.

Ingressos para o Rock in Rio

O Dia do Metal é o que abre o Rock in Rio 2022 e é o único que ainda não teve os ingressos esgotados. As entradas podem ser compradas pelo site rockinrio.ingresso.com por R$ 625 a inteira e R$ 312,50 a meia-entrada.