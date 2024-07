Atriz revela ter sido mordida por chimpanzé de Michael Jackson

A atriz Rashida Jones revelou que foi mordida pelo chimpanzé de Michael Jackson, chamado Bubbles, durante sua infância. A artista é filha do produtor Quincy Jones, amigo e produtor de alguns dos maiores sucessos do cantor.

Rashida tinha 9 anos quando a situação ocorreu. “O meu pai conheceu Michael em ‘O Mágico Inesquecível’. Ele talvez tivesse 19 anos. Ele era uma criançona, com vários animais. Peço desculpas, me distraí, porque me lembrei de quando fui mordida pelo chimpanzé dele. Foi culpa minha. Bem, não, não foi culpa minha. Não fui eu que coloquei um chimpanzé em um macacão e uma fralda”, explicou ela, em entrevista à revista The New Yorker.

O chimpanzé pegou um elástico que estava na mão da atriz, e ela não gostou. Ao reclamar, acabou sendo mordida. “Todo mundo tinha saído da sala e eu disse, ‘me devolve'. Ele estava brincando com o elástico e não me devolvia. Então abri a gaiola e ele saiu. Ele começou a correr pela sala e jogar livros. Fui até ele e disse algo como 'não', porque eu já tinha visto o Michael dizer ‘não’ para ele. Aí dei um tapa na cabeça dele, um tapinha. Aí ele pegou a minha mão como se fosse um sanduíche e mordeu. Eu sei. Traumático”.

Rashida ainda contou que Bubbles tem 40 anos atualmente, e vive na Flórida em um centro de reabilitação. “Ele se aposentou. Vi que ele é o macho alfa de seu grupo, lá no acampamento de chimpanzés que ele está vivendo”.

A atriz é conhecida por seu trabalho em séries como “Parks and Recreation” e “The Office”.