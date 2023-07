Atriz e cantora Jane Birkin, ícone da música francesa, morre aos 76 anos

Ícone da música francesa, a atriz e cantora Jane Birkin morreu neste domingo (16), aos 76 anos, na própria casa, em Paris. A causa da morte ainda não é conhecida, mas recentemente ela havia cancelado shows por problemas de saúde. As informações são do jornal O Globo.

Nascida em Londres no ano de 1946, Jane foi uma das mulheres mais famosas do mundo entre as décadas de 1960 e 1970. O estilo e personalidade marcantes inspiraram a grife Hermès a criar uma bolsa com o nome dela. Até hoje, o acessório é uma das peças-desejo mais famosas da marca.

A carreira no cinema começou com pequenos papéis em filmes de Michelangelo Antonioni, a exemplo de "Blow-Up" (1966) e "Caleidoscópio" (1966). Ganhou projeção, no entanto, quando estava gravando "Slogan", com o músico e diretor Serge Gainsbourg. Os dois começaram um relacionamento amoroso a partir daí e formaram um dos casais mais celebrados da época.

Legenda: A artista no filme "Slogan" (1969), pelo qual ficou mundialmente conhecida Foto: Divulgação

Em 1969, gravaram um disco juntos, Jane Birkin/Serge Gainsbourg, e a faixa "Je t'aime... moi non plus", com sussurros que simulavam orgasmos, foi topo das paradas e alvo de controvérsia na época, sendo proibida de tocar em rádios de diversos países. Em 1971, os dois tiveram uma filha, Charlotte Gainsbourg, também cantora e atriz, e o relacionamento acabou em 1980.

Vinda ao Brasil

Jane Birkin também atuou em diversos outros filmes, como "Morte Sobre o Nilo" (1978), "Assassinato num Dia de Sol" (1982), "La pirate" (1984), "A Bela Intrigante" (1991), "A Soldier's Daughter Never Cries" (1998), e "Merci Docteur Rey" (2002).

Em 2007, fez a estreia como diretora no filme "Caixas", em que atuou ao lado de Geraldine Chaplin, filha de Charles Chaplin. Na época, inclusive, veio divulgá-lo no Festival do Rio.

Legenda: Jane Birkin e Serge Gainsbourg formaram um dos casais mais celebrados entre as décadas de 1960 e 1970 Foto: Divulgação

"Nunca vou esquecer como o Festival do Rio foi caloroso comigo. Logo, esta é a chance que eu tenho para dizer 'Obrigada!'", disse Jane, em 2008, quando voltou ao Brasil para um show na cidade.

Carreira musical

Na carreira musical, Jane gravou, ao todo, 14 álbuns de estúdio, o último deles, "Oh! Pardon tu dormais", em 2020. Em 2017, lançou "Birkin/Gainsbourg: Le symphonique", um tributo à parceria musical da dupla, com canções que ele escreveu para ela durante e depois do relacionamento deles.

Em 2010, Jane colaborou com Sergio Dias, ex-integrante dos Mutantes, no álbum "We Are the Lilies". Juntamente com o francês Tahiti Boy e a banda The Palmtree Family, o brasileiro convidou Iggy Pop e Jane para estrelarem uma faixa cada.

Legenda: Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg, atriz nascida em 1971 e que hoje segue os passos da mãe Foto: Divulgação

Para além disso, na vida pessoal, a franco-britânica teve três relacionamentos importantes. Primeiro com o músico John Barry, com quem teve a fotógrafa Kate Barry em 1967, que morreu em 2013. Depois, com Gainsbourg, pai de Charlotte Gainsbourg, nascida em 1971 e que hoje segue os passos da mãe.

Após se separar de Gainsbourg, descrito como um violento alcoolista ("um homem muito difícil", Jane disse à revista "Russh",em 2020), ela conheceu o diretor Jacques Doillon. Os dois começaram um relacionamento e dele nasceu Lou Doillon em 1982, que também é cantora, atriz e modelo.

