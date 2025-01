Atriz de 'Eu, A Patroa e as Crianças' celebra fim de 'castigo' de Claire Kyle: 'Finalmente livre'

Um momento icônico da série "Eu, a Patroa e as Crianças" voltou a ganhar destaque nas redes sociais. No episódio, Michael Kyle, interpretado por Damon Wayans, coloca sua filha Claire (Jennifer Freeman) de castigo e afirma que ela só poderá sair de casa no dia 1º de janeiro de 2025. A data finalmente chegou e a atriz Jennifer Freeman entrou na brincadeira, comemorando o fim da "punição" com os fãs.

"É 1º de janeiro de 2025 e eu estou finalmente livre! Feliz ano novo! Amo vocês, galera", escreveu a artista no Instagram, adicionando uma bandeira do Brasil na legenda. A publicação recebeu mais de 230 mil curtidas e 20 mil comentários, principalmente de brasileiros.

A dubladora da personagem no Brasil, Fernanda Crispim, também brincou com o fim do castigo. "A Liberdade cantou! A Claire finalmente saiu do castigoo!", escreveu. Jennifer comentou a publicação. "Finalmente! Fernanda Crispim, obrigada pelo seu trabalho maravilhoso", declarou.

"Eu, a Patroa e as Crianças" é uma série de comédia estadunidense exibida originalmente entre 2001 e 2005. O enredo acompanha o dia a dia da família Kyle.