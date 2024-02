Ator Orlando Caldeira está em coma induzido após acidente de trânsito em Salvador

O ator, diretor e produtor carioca Orlando Caldeira está em coma induzido após sofrer um acidente de trânsito na madrugada do último domingo (11), em Salvador, na Bahia

A informação foi confirmada por um amigo dele, Bruno Guimarães, em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (14). O artista está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

"Querid@s, a partir de hoje os seus médicos [de Orlando Caldeira] indiciaram o processo para tirá-lo do coma induzido. Apesar do seu quadro médico ainda ser delicado, ele apresenta sinais de evolução bastante significativos e rápidos", escreveu nos stories do Instagram.

"Por favor, sigamos rezando e enviando energias de cura para ele", concluiu.

Detalhes do acidente não foram divulgados

Segundo o portal g1, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), responsável pela administração do HGE, chegou a divulgar o acidente do artista, mas não detalhou o tipo da ocorrência.

A secretaria disse ainda que o ator foi acolhido e está recebendo todos os cuidados necessários.

O artista, que fez parte do elenco da novela 'Vai na Fé', da Rede Globo, viajou para Salvador para curtir o carnaval da cidade. Orlando compartilhou momentos da folia em suas redes sociais.