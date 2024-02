Renata Heilborn descobriu traição por aplicativo, diz colunista

Uma nova polêmica envolvendo o caso de traição entre Renata Heilborn, Marcelo Courrege e Carol Barcellos veio à tona nesta quarta-feira (14). De acordo com informações do colunista Leo Dias, a ex-jornalista da Globo teria descoberto a infidelidade do ex-marido ao acompanhar a localização pelo celular, quando ele solicitou uma corrida com um motorista de aplicativo.

Na ocasião, Marcelo teria dito para Renata que iria visitar o pai, que estava doente. No entanto, ele teria ido à casa de Carol Barcellos. Como o jornalista costumava compartilhar a sua localização em tempo real sempre que utilizava o tal aplicativo e, neste dia, esqueceu de desabilitar a opção, Heilborn foi notificada sobre o endereço onde o ex-cônjuge estava e logo descobriu que ele não foi ver o ex-sogro.

Ainda conforme o colunista, ao se dar conta da mentira, Renata ligou para Marcelo e perguntou como o pai dele estava. O jornalista teria respondido que ele não estava se sentindo bem e que ficaria mais um tempo por lá.

Quando Courrege retornou para casa, Renata Heilborn o confrontou sobre a situação. Como ele não soube se explicar e não conseguia negar as informações, ela terminou o casamento.

Entenda o caso

Marcelo era casado com Renata Heilborn, que também foi repórter da Globo entre 2014 e 2023. Os dois trabalhavam na área de Esportes, da qual Renata saiu em julho do ano passado, enquanto ainda estavam casados. Carol foi madrinha de casamento deles.

Dois meses após a saída de Renata da emissora, começaram os boatos de que Marcelo tinha tido um affair com Carol nos bastidores.

Renata chegou a se pronunciar sobre a polêmica, e confirmou que Marcelo a traiu com uma madrinha de casamento, mas não citou nomes.

“Fui casada durante dez anos e, no total, foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique bem claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha, madrinha do meu casamento”, declarou.

Carol também comentou o assunto, em entrevista ao jornalista Leo Dias: “A história não é essa. Muitas mentiras, triste”, limitou-se a dizer.

Devido às grandes proporções que a história tomou, Carol bloqueou todos os comentários de seu Instagram.