Ator de Verdades Secretas revela ser pansexual: 'a sexualidade é algo muito pessoal'

Rainer Cadete, que interpretou Visky em "Verdades Secretas", confirmou que é pansexual. O ator respondeu curiosidades sobre sua vida pessoal e sexualidade no canal "Põe na roda", no Youtube.

Rainer Cadete Revelou o ator Sim, dá pra dizer que eu sou pansexual

Após responder a pergunta do fã, o ator aproveitou para fazer uma crítica. "Vale lembrar que eu acredito que a sexualidade é algo muito pessoal. Às vezes, você nem teve uma experiência ainda e a sociedade já tá te apontando como isso, como aquilo, ou ansiosa pra que você decida a qual lado você vai pertencer", disse.

Rainer abriu o jogo sobre o que pensa a respeito de sexualidade, "Para mim é sobre isso, sobre fluidez. É uma coisa muito mais líquida, que vai fluindo e tomando formas. A minha vivência me mostrou que eu sou capaz de amar, independente do sexo, do gênero", acrescentou.

Por fim, o ator ressaltou que é importante respeitar cada pessoa. "Eu acho que a gente tem que respeitar a sexualidade da pessoa. Ela é da pessoa, então ela vivencia como ela bem quiser. Não cabe a gente dizer se é mentira ou não, se é verdade ou não. A gente só tem que respeitar", finalizou.