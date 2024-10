Ator cearense Silvero Pereira revela ter sido diagnosticado com pressão alta

O ator cearense Silvero Pereira, de 42 anos, revelou nas redes sociais, nesse domingo (6), que foi diagnosticado com pressão alta. A descoberta da doença o fez decidir mudar os hábitos alimentares.

“Para além de não estar confortável com meu corpo, fui diagnosticado com hipertensão, e precisei retornar aos cuidados da nutricionista, com o objetivo de melhorar minha alimentação e, consequentemente, tomar mais cuidado com minha saúde”, escreveu ele, no Instagram.

Silvero ainda relatou que pretende perder 4kg nos próximos 20 dias. "Apenas com alimentação, exercícios diários e muita disciplina. Vou compartilhando com vocês os resultados. E você? Tá de olho na comida e na sua saúde?”, questionou o ator.

Nos comentários, o ator recebeu mensagens de apoio e carinho. “Você é muito obstinado, vai dar tudo certo e ficará ainda mais lindo. Foco! Rumo à saúde”, escreveu uma pessoa.

“Gostei de saber! Fico muito feliz por você tomar essa iniciativa. Vai ser um sucesso”, disse ainda outro fã.