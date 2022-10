Após show em Porto Alegre, Seu Jorge se pronuncia: 'muita grosseria racista'

O cantor Seu Jorge se pronunciou, na noite desta segunda-feira (17), após ser vítima de ataques racistas durante show em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O cantor disse que ouviu "grosserias racistas" e demonstrou apoio aos movimentos contra o racismo.

O cantor foi hostilizado por parte do público em uma apresentação realizada no clube Grêmio Náutico União, na última sexta-feira (14). Segundo relatos de internautas, Seu Jorge foi chamado de "macaco" e "vagabundo".

O evento era destinado para sócios do clube. Em nota, a agremiação disse que está apurando internamente os fatos ocorridos no evento.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o cantor se pronunciou em frente a uma projeção da bandeira do Rio Grande do Sul. O artista disse que estava empolgado com a apresentação, pois fazia certo tempo que não fazia um show solo com a sua banda.

"Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre, quando chegou ao final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, começo a escutar muitas vaias e xingamentos", afirmou Seu Jorge.

Por conta da hostilidade, ele entendeu que não seria possível voltar ao palco e cantar novamente, no tradicional "bis". O cantor disse que retornou sozinho ao palco, se despediu de maneira respeitosa e saiu do local do show. "Eu não reconheci a cidade que aprendi a amar e respeitar", desabafou.

Seu Jorge Cantor O que presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista. Quero aqui agradecer a todo carinho e suporte que recebi de toda gente de Porto Alegre que se sensibilizou com o que aconteceu.

Seu Jorge disse que integra a luta contra o racismo, respondendo com excelência, preparo, sabedoria e diplomacia à qualquer tipificação da intolerância.

Ele demonstrou apoio aos movimentos sociais e estimulou a união em prol da igualdade racial e da proteção da juventude negra. "É chegada a hora de reunir o maior número de pessoas e afro-brasileiros comprometidos com a nossa causa", apontou.

"Nunca, jamais nos curvaremos ao racismo e à intolerância, seja ela qual for. Não cederemos um milímetro sequer ao ódio, combateremos e cobraremos das autoridades que a Justiça prevaleça e os criminosos sejam devidamente punidos", disse seu Jorge.

"Viva o povo brasileiro, viva o negro do Brasil", finalizou o cantor.

Entenda o caso

O cantor foi hostilizado em um evento realizado na noite de sexta-feira (14), no Grêmio Náutico União, na capital do Rio Grande do Sul. Conforme relatos nas redes sociais, o artista teria sido chamado de “macaco” e “vagabundo”.

O motivo teria sido a performance, durante o show, de um jovem negro discursando sobre a maioridade penal e os assassinatos de pessoas negras nas comunidades.

"Era um jantar de gala com pessoas muito bem vestidas para aquela ocasião. Um evento reservado somente para os sócios do clube. Particularmente não vi nenhuma pessoa negra no jantar. E as pessoas negras que eu encontrei foram somente os funcionários que, uma coisa que me causou muita espécie, eu ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar pra mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show", disse o cantor no vídeo publicado nesta segunda-feira (17).

Segundo o portal g1, a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância afirmou que instaurou um inquérito policial pelo crime de racismo. O Grêmio Náutico União afirmou que, se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados.

"Ressaltamos que Seu Jorge foi o artista escolhido para realizar show com a presença de associados e não associados do Clube considerando sua representatividade na cultura nacional e pelo reconhecimento internacional, e destacamos nosso respeito ao profissional e a seu trabalho", afirmou a nota assinada pelo presidente Paulo José Kolberg Bing.

