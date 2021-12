Após Mileide reagir com alegria a torcida da ex-sogra, Dona Bil responde: "tudo no tempo de Deus"

Dona Bil, mãe do cantor Wesley Safadão, voltou a se pronunciar sobre a ex-nora Mileide Mihaile, após sua eliminação em "A Fazenda 13". Ao ser entrevistada por Lidi Lisboa e Lucas Selfie sobre a passagem pelo programa, a maranhense reagiu com alegria ao saber da torcida da empresária a seu favor.

Em resposta a esse momento, Dona Bil postou em seu perfil do Instagram um vídeo com o trecho da entrevista e a legenda "tudo no tempo de Deus".

"Não creio. Aí, Bill. I love you so much (Te amo muito)!", disse Mileide comovida ao saber da torcida da ex-sogra. Questionada se esperava essa torcida, ela disse: "Não esperava. Que coisa boa. Então, a minha preocupação já está sanada", disse a ex-peoa.

A maranhense enfrentou diferentes problemas com a família de Wesley Safadão e também com a atual mulher do cantor, a influenciadora digital Thyane Dantas, em 2018. Os conflitos encerraram no ano seguinte.

O lucas e a lidi falando pra mileide que a dona bil fez mutirão pra ela ficar 🆘 #AFazenda #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/TuwhaVksUI — 𝗳𝗮𝗶𝘅𝗮 𝗿𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗮 𝗹𝗶𝗱𝗶Ⓡ (@traashgurl) December 10, 2021

Eliminação

Mileide Mihaile foi a 12ª eliminada de "A Fazenda 13", na noite desta quinta-feira (9), ao enfrentar a primeira Roça no reality show da Record TV. A influenciadora digital foi a peoa menos votada pelo público para ficar no programa rural, obtendo 32,38% dos votos.

Ela foi para a noite de eliminação com Aline Mineiro e Solange Gomes na berlinda. A ex-panicat marcou 33,14% dos votos, enquanto a ex-Banheira do Gugu anotou 32,48%.

O trio formou a 12ª Roça depois que o funkeiro Dynho Alves, que havia sido indicado à berlinda pelo então fazendeiro da semana, Rico Melquiades, ganhou a Prova do Fazendeiro.