Após ataques racistas contra filhos de Giovanna Ewbank, presidente de Portugal se manifesta

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se pronunciou, em nota oficial, sobre o caso de racismo contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Segundo ele, "qualquer comportamento racista ou xenófobo é condenável e intolerável, e deve ser devidamente punido, seja qual for a vítima".

O pronunciamento foi publicado no site oficial do governo português nesta segunda-feira (1º), dois dias após Titi e Bless serem alvos de insultos racistas por uma mulher em um restaurante na Costa da Caparica.

No texto reproduzido, Marcelo Rebelo admite que "há setores racistas e xenófobos entre nós". Em contrapartida, ele pediu que esse comportamento não seja "generalizado".

"O comportamento da sociedade portuguesa é, em regra, respeitador dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana", pontua.

'Variadas origens'

Na nota, o presidente ainda comenta que Portugal é um local com "pessoas das mais variadas origens, que aqui chegaram há poucos ou há muitos anos, alguns há séculos".

"Não há 'portugueses puros', somos todos descendentes de culturas, civilizações e origens muito diversas. Somos todos transmigrantes, todos temos familiares e amigos que vivem ou viveram fora do quadro geográfico físico de um país; tal como tantos que aqui encontram uma melhor vida. E todos somos Portugal", finaliza.

Racismo

Em entrevista ao Fantástico neste domingo (31) Giovanna disse que foi a primeira vez que a filha, Titi, viu ela combater racismo "de frente". "A gente fala muito sobre isso com eles, mas foi a primeira vez que a Titi me viu combatendo de frente. Ela ficou muito assustada. Ela entendeu tudo", disse. O caso ocorreu no sábado (30).

Conforme relatou Giovanna, a agressora - uma mulher branca portuguesa - disse várias frases racistas como: "voltem para África" e "pretos imundos", e foi presa pela polícia. No entanto, foi liberada na sequência.

Conforme detalhado pela atriz, o estabelecimento era um restaurante que a família já tinha o costume de ir. "Porque a gente encontra muitas pessoas pretas no restaurante e, para os nossos filhos, a gente acha muito importante estar em um restaurante com pessoas pretas", disse.

"De repente, uma das crianças subiu e falou para a gente o que tinha acontecido e a gente ficou chateado, bem chateado", acrescentou Bruno. O casal apontou que a mulher xingou os filhos e, também, uma família de angolanos que estava no restaurante.