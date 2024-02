Anitta vai disfarçada de "La Casa de Papel" para Carnaval de rua

Anitta utilizou um disfarce para curtir o Carnaval de rua de Salvador, na sexta-feira (9), logo depois de animar uma multidão de foliões no trio elétrico do circuito Barra-Ondina. A cantora foi fantasiada de "La Casa de Papel", com macacão vermelho e uma máscara.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Anitta mostrou toda a preparação para viver o período carnavalesco na 'pipoca'. O processo de caracterização incluiu a retirada do figurino e da maquiagem do show que tinha acabado de fazer. Ela precisou ainda circular de mototáxi e passar pela revista de policiais.

A artista utilizou a mesma estratégia para cair na folia do ano passado. Com um look que misturava abadá, bermuda, chinelo, boné e máscara de proteção, Anitta aproveitou a festa nas ruas baianas.