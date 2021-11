Ana Paula Siebert é criticada após dizer que filha dorme todo dia com a babá; influencer se defende

A modelo Ana Paula Siebert, esposa do empresário Roberto Justus, se defendeu no Instagram, nesta quarta-feira (10), das críticas que recebeu após dizer que a filha Vicky, de 1 ano e 5 meses, dorme com a babá.

Na última segunda-feira (8), a influenciadora comentou em seu perfil não ser acostumada a dormir com a filha, dizendo ainda estar cansada após um fim de semana cuidando da menina.

"Gente, estou acabada, sobrou só o pó na segunda-feira depois de um fim de semana cuidando da Vicky. Eu não estou acostumada a dormir com a Vicky. Ela dorme todos os dias com a babá. E aí, nesse final de semana, eu dormi com ela e, a cada vez que ela se mexe no berço, eu levanto da cama pra ver se está tudo bem, porque eu sou dessas! Então, assim, é aquele sono picado. Eu não tive horas de sono. Mamães me entenderão. É um desabafo de quem está cansada", disse.

A partir de então, Ana Paula passou a ser acusada de não ser uma boa mãe. No Instagram, ela postou um video com Vicky no colo e se defendeu das críticas.

"Bem-vindos ao mundo dos juízes das mamães, ao mundo onde as pessoas que não te conhecem julgam a sua maternidade. Afinal de contas, elas moram na sua casa, acompanham a criação dos seus filhos e principalmente sabem mais que você, né? Quando parei de amamentar, aos quase 6 meses, me criticaram por não ser mãe… desde quando ao parar de amamentar uma mulher deixa de ser mãe? Algumas nem mesmo conseguem amamentar e não serão menos mães por isso", disse ela na publicação.

"Há alguns dias falei nos stories que minha filha dorme com a babá (sim, uma pessoa maravilhosa que tenho a sorte de ter e que confio de olhos fechados). Quando ela não está eu que durmo com a Vicky, aliás algo que amo fazer… naquele dia estava cansada por ter dormido pouco, pois sempre que passo a noite com ela fico atenta e preocupada, como toda mãe."

Legenda: Desabafo de Ana Paula Siebert no Instagram Foto: Reprodução Instagram

Acusações

Entre as acusações, segundo ela, chegaram a dizer que aquela era a primeira vez que dormira com a filha, e que Siebert não sabe trocar fralda. A esposa de Justus também foi chamada de mãe monstra, segundo conta.

"Se tem uma coisa que eu amo e faço com paixão é ser mãe, é curtir minha filha, é ver ela crescendo… Quem me segue por aqui sabe disso. Vamos respeitar mais a maternidade de cada um! Mulheres deveriam ter vergonha de criticar tanto outras mulheres!", disse.

Por fim, Ana Paula defende que escolhas de uma mãe devem ser respeitadas, sobretudo desconhecendo a realidade individual.

"Um mundo de mães perfeitas e juízes de plantão, que não te conhecem mas têm 'propriedade' para falar da sua vida como se fossem seus parentes. As escolhas de uma mãe devem ser respeitadas. Alguém que xinga e ofende injustamente uma mãe fala mais de si mesmo do que do outro!", conclui.

