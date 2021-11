Atriz que fez adolescente em 'De Repente 30' chega aos 30 anos, e fãs comemoram

Christa B. Allen, atriz que intrepretou a versão adolescente da personagem Jenna Rink no filme 'De Repente 30', usou o Instagram nesta quinta-feira (11) para comemorar o próprio aniversário de 30 anos.

Nos Stories, a artista agradeceu o carinho dos fãs e mostrou alguns presentes. Ainda na semana anterior, na mesma ferramenta, ela falou sobre a sensação de chegar aos 30 anos.

"Gostaria apenas de dizer que literalmente, nunca na minha vida me senti mais sexy, inteligente ou mais poderosa do que agora", escreveu, reforçando que as mulheres podem se sentir incomodadas com a idade por conta do capitalismo ou da sociedade.

Na sinopse de 'De Repente 30', Jenna Rink (Christa B. Allen/Jennifer Garner) é uma garota que está descontente com sua própria idade. A única amizade que possui é Matt, seu vizinho. Em seu 13º aniversário, ela faz um pedido: virar adulta. Nos Estados Unidos, o filme teve mais de US$ 96 milhões em bilheteria.

Fãs comemoram

Na época do lançamento do filme, em 2004, Christa tinha apenas 13 anos, dividindo o papel principal com a atriz Jennifer Garner, que fez a versão adulta de Jenna Rink.

Por conta da coincidência, os fãs do longa brincaram com a data nas redes sociais. "Hoje é o único dia você pode dar RT nisso. A atriz Christa B. Allen, que interpreta a Jenna Rink mais jovem em 'De Repente 30', está fazendo 30 anos hoje", escreveu um dos fãs.