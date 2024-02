Ana Hickmann registra queixa contra Alexandre Correa denunciando intimidação

O embate entre Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, ganhou mais um capítulo nesta semana. Agora, a apresentadora da Record TV acusa o empresário de intimidação. Episódio teria ocorrido no domingo (11), após visita do filho à casa da família do pai.

Em nota, a assessoria da modelo afirmou: "No último domingo (11), após finalizar o encontro com o filho, Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador".

"Importante mencionar que Alexandre Correa é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente; e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023", continua a nota. A assessoria de Ana concluiu a declaração comunicando que "medidas cabíveis" foram tomadas para garantir a integridade física da apresentadora.

Resposta

A defesa do empresário entrou em contato com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e respondeu às acusações de Ana Hickmann. Segundo Ênio Murad, advogado de Correa, a versão contada pela comunicadora não condiz com a história.

“Ana Hickmann está usando o filho pra tentar prender o Alexandre, o acusando de quebrar a medida protetiva. No dia 13, Alexandre foi entregar o filho, junto com seu pai, que tem mais de 80 anos. Nesse caso, Alexandre vai dirigindo e fica na porta do condomínio aguardando. Assim, o pai de Alexandre, Seu Gustavo, entra na casa, leva o menino e volta”, disse Murad.

Nas declarações, o advogado cita o nome do apresentador Edu Guedes e afirma que ele e Ana coagiram Alexandre. “Enquanto o pai de Alexandre estava levando o Alezinho, a Ana saiu com o Edu Guedes, passou do lado do Alexandre, sabendo que o pai estava lá dentro levando o menino. E agora ela está mentindo pra tentar prender o Alexandre, afirmando que ele ficou na portaria do condomínio após a entrega, mas ele não ficou. Ele ficou aguardando o pai dele e a hora que o pai dele chegou, ele foi embora”, garantiu a defesa.

A resposta ainda afirma que Edu é amante de Hickmann. “E o que temos a dizer sobre isso? Que o Alexandre está sendo perseguido até pelo amante da Ana. Porque a Ana Hickmann ainda é casada. Então, a relação dela com o Edu Guedes não é casamento, nem namoro. Ela é amante do Edu Guedes. E essas acusações são falsas e nós estamos pedindo as providências pro Alexandre se defender”, concluiu.

A equipe da apresentadora pediu a quebra de registros telefônicos de Alexandre e solicitou que as câmeras de segurança do condomínio sejam verificadas. Além disso, Edu Guedes poderá ser ouvido como testemunha.

Violência doméstica

Alexandre Correa foi denunciado por violência doméstica e lesão corporal, no dia 11 de novembro do ano passado. A modelo conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido, ainda em 2023.

Já o empresário acusa Hickmann de alienação parental, alegando que não conseguia ver o filho, e entrou com pedido de visitação. O casal briga pela guarda compartilhada do filho de 9 anos.