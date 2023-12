Ana Hickmann é pressionada por bancos e pode ter contas bloqueadas

Com dívidas que se acumulam e podem ultrapassar R$ 14,6 milhões, Ana Hickmann, 42 anos, sofre o aumento da pressão dos bancos por seus bens e contas bancárias. Todos os imóveis e veículos conhecidos da apresentadora e de seu marido, Alexandre Correa, 51, já têm restrições para venda.

Agora, a apresentadora pode ter também suas contas bloqueadas. Assim sendo, segundo advogados, ela pode, por decisão judicial, ficar sem dinheiro a qualquer momento para as despesas do seu cotidiano.

Isso porque três bancos já pediram a penhora online dos recursos financeiros do casal, separado desde o dia 11 de novembro, quando Ana registrou boletim de ocorrência acusando o marido de agredi-la. Assim, as instituições pretendem bloquear os valores em conta corrente para pagamento de dívidas acumuladas pelos dois.

Conforme o site Notícias da TV, o Bradesco entrou com uma ação no dia 22 de novembro, cobrando R$ 1.156.822,07 de um empréstimo que foi feito em abril e deixou de ser pago no mês de setembro. O mesmo banco apelou ao Poder Judiciário, na última sexta-feira (1), pedindo urgência no pedido de certidão premonitória com foco nos terrenos localizados no bairro do Pacaembu, em São Paulo, que foi dado como garantia do empréstimo. A propriedade é avaliada em R$ 6,5 milhões.

Outros dois bancos fizeram o mesmo, sendo eles o Sicredi, que tenta a quitação de uma dívida de R$ 2,5 milhões; e o Safra, onde o ex-casal deve R$ 1,6 milhão.

A assessoria de imprensa de Ana disse que não pode comentar sobre o assunto.