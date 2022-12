Amber Heard pede novo julgamento após perder processo de difamação para Johnny Depp

A defesa de Amber Heard entrou com um novo pedido de julgamento após a atriz perder o processo de difamação para seu ex-marido, Johnny Depp, em junho deste ano. A informação foi reportada pelo jornal estadunidense The New York Times.

Os advogados da estrela alegam que o julgamento aconteceu no estado errado e protestam contra a decisão do juiz de desconsiderar algumas evidências, como documentos assinados por terapeutas que atestariam os abusos sofridos pela atriz.

A equipe de Amber Heard pediu para que o veredito do júri seja revertido com a rejeição às alegações do ator ou com um novo julgamento.



O longo processo terminou em julho, com condenação para Amber e Depp. Atriz foi sentenciada a pagar US$ 10,35 milhões a Depp por danos à sua reputação por se descrever como uma vítima de abuso doméstico em uma peça editorial aberta escrita por ela.

Depp foi condenado a pagar US$ 2 milhões à ex-mulher, tendo como sentença do júri a reivindicação de que Heard foi difamada por um dos advogados de Depp. No início de novembro, de acordo com publicação do Deadline, ele teria apelado a Justiça norte-americana para não fazer o pagamento da indenização.

Acusação

O processo começou quando a atriz escreveu um artigo falando que era vítima de violência doméstica quando estava casada com Depp. Foram mais de 100 horas de testemunhos.

No processo, Johnny pediu 50 milhões de dólares e ela contra-atacou e pediu 100 milhões de dólares. Ela defende que exerceu sua liberdade de expressão quando escreveu o artigo falando ser abusada por Depp.

Depp e Amber estiveram amplamente expostos por vários dias durante o julgamento, transmitido pela televisão, que atraiu centenas de fãs, principalmente do ator.