Além de Juliette e MC Binn, veja ex-participantes do BBB que começam 2025 noivos

Ex-BBBs de diferentes edições entraram no ano de 2025 noivos. Coincidentemente, o reality show brinca com a temática casamento ao celebrar os 25 anos de existência do programa neste ano.

Em locais turísticos e até mesmo simples, os pedidos chamaram atenção nas redes sociais. Um deles foi a da campeã do BBB 21, a advogada e cantora Juliette.

Em dezembro do ano passado, em meio a um jantar de aniversário antecipado, o atleta Kaique resolveu se declarar para a paraibana com a surpresa de um pedido de casamento na frente da família e de amigos íntimos. Com a benção da mãe de Juliette, Fátima Freire, a ex-sister aceitou o pedido do crossfiteiro.

Gustavo e Laís são o casal que mais tem tempo de noivado. Eles começaram um relacionamento dentro do reality. Após o programa, eles começaram a namorar, morar juntos e agora estão noivos.

Legenda: Gustavo Marsengo em pedido de casamento para Laís Caldas Foto: Reprodução/Instagram

O pedido de casamento ocorreu em 2023 e a cerimônia estava prevista para ser realizada em 2024. No entanto, por conta de uma burocracia no cartório com a certidão de nascimento dele, o ex-brother disse que o casamento no civil deve ocorrer no início de 2025.

Em dezembro do ano passado, o ex-BBB MC Binn também surpreendeu a namorada com um pedido de casamento inesquecível em um "vídeo de curiosidades" sobre a Torre Eiffel, postado nas redes sociais.

Da edição do BBB 24, no mês de novembro do ano passado, o casal Isabelle Nogueira e Matteus foi quem noivou. A sister disse que Matteus planejou tudo sozinho e que não estava preparada. No momento do pedido, ela estava de costas posando para um dos ensaios na Disney de Paris.