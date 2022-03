Adriane Galisteu pede desculpa após usar termo racista em conversa com Nanda Costa

A apresentadora Adriane Galisteu postou vídeos no Instagram, nesta segunda-feira (28), com pedido de desculpa por usar um termo racista em conversa com a atriz Nanda Costa na rede social. Na mensagem, ela havia utilizado a expressão "ama de leite", que remete à escravidão.

"Passando para pedir desculpa por um termo errado, inadequado, que eu usei quando estava falando sobre amamentação em um post da Nanda Costa. A quem eu magoei, me perdoe pela minha ignorância", declarou Adriane Galisteu.

Assista:

Ao interagir com a atriz na publicação, a apresentadora havia escrito que durante a amamentação "tinha ama de leite ajudando a lidar".

Ainda em vídeo de desculpas, a apresentadora que não vestirá o "terno de preconceituosa". "Não adianta que não vou vestir um terno que não cabe em mim. Se tem um terno que não veste em mim é o de racista e preconceituosa. Essa não sou eu e esse terno eu não visto de jeito nenhum", concluiu.

