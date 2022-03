Jade Picon corta cebola no BBB 22, se espanta com ardência nos olhos e vira piada nas redes sociais

A influenciadora Jade Picon voltou a chamar atenção nas redes sociais por conta das habilidades na cozinha do BBB 22. Dessa vez, enquanto preparava o próprio jantar sozinha, a milionária se surpreendeu com o feito de uma cebola.

Enquanto cortava o legume, Jade sentiu a ardência nos olhos, algo comum durante o manuseio do alimento, e se questionou. "Meu Deus, o que está acontecendo?", disse a sister refletindo.

Foto: reprodução/Gshow

Repercussão

Não demorou para que os espectadores do programa brincassem com a situação. Pouco antes de entrar no BBB, muitos já questionavam sobre os hábitos de Jade, já que ela acumulou uma fortuna após anos de trabalho como influenciadora nas redes sociais.

Foto: reprodução/Twitter

"Eu choro de rir com a Jade, cara! Ela cortando cebola e chorando perguntando o que tá acontecendo", brincou uma internauta no Twitter.

Outro resolveu citar a graça ao ver a sister sozinha testando as habilidades. "'Jade chorou ao preparar sua janta acebolada'. Gente rica conhecendo cebola é engraçado demais, credo", comentou.