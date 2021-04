Veja como se inscrever na lista de espera do Sisu; processo começa na sexta-feira (16)

Os candidatos não selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem entrar nas listas de espera de um dos cursos escolhidos a partir de sexta-feira (16). As inscrições do Sisu ocorrem até as 23h59 desta quarta-feira (14).

A chamada única dos candidatos aprovados ocorre na sexta-feira (16). Os não selecionados devem demonstrar interesse em participar das listas de espera entre 16 e 23 de abril. Apenas candidatos inscritos no Sisu que não foram aprovados em nenhuma das suas duas opções de curso podem fazer essa opção.

A lista de espera é um mecanismo para alocar estudantes em vagas que não foram ocupadas durante a primeira chamada. É possível entrar para os classificáveis de apenas um dos dois cursos escolhidos na inscrição do Sisu, mesmo que o candidato não tenha sido selecionado em ambos.

Dessa forma, é importante confirmar as opções de curso no Sisu até esta quarta-feira (16). Caso o candidato tenha interesse em apenas um curso, não deve se inscrever em outro curso que há possibilidade de ser selecionado, mesmo que em segunda opção.

Veja como se inscrever:

Acessar o sistema do Sisu

Visualizar as inscrições realizadas

Se não houver aprovação em nenhuma das duas modalidades, o sistema mostrará a mensagem "Você não foi selecionado na chamada regular"

Escolher em qual das opções de curso inscritas deseja se inscrever para lista de espera

Clicar no botão "Participar da Lista de Espera" e confirmar a escolha

Convocação

As instituições de ensino são responsáveis por convocar dos candidatos em lista de espera, a depender das vagas excedentes em cada curso. A chamada dos estudantes classificáveis ocorre a partir de 27 de abril.

Os candidatos suplentes poderão ser convocados, em ordem de classificação no Enem em cada modalidade de concorrência, para ocupar vagas que possam surgir, decorrentes de desistências e cancelamentos de matrícula.

As listas de convocados, os prazos e as regras para matrículas são divulgados pelas instituições. É necessário que os candidatos fiquem atentos aos sistemas das instituições das quais estão esperando vagas.

Ao longo do ano, podem ocorrer diversas chamadas de candidatos em lista de espera. Na Universidade Federal do Ceará, por exemplo, houve oito convocações de suplentes em 2020.

Cronograma do Sisu

Inscrições no Sisu: até 23h59 desta quarta-feira (14)

Resultado do Sisu: sexta-feira (16)

Inscrição da lista de espera : 16 a 23 de abril

: 16 a 23 de abril Matrícula dos selecionados na chamada regular: 19 a 23 de abril

Convocação de candidatos da lista de espera: a partir de 27 de abril