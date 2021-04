Veja as notas de corte da UFC no Sisu 2021 neste sábado (10)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou as notas de corte parciais (veja lista abaixo) do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), na madrugada deste sábado (10).

No Ceará, as quatro instituições de ensino públicas têm 9.597 vagas de graduação disponíveis em 24 municípios do Estado.

INSCRIÇÕES

As inscrições no Sisu começaram na terça-feira (6) e, com a prorrogação anunciada pelo MEC na sexta-feira (9), terminam na quarta-feira (14).

NOTA DE CORTE

A nota de corte apontada pelo MEC não é decisiva. Durante o período de inscrição, o Sisu publica a estimativa uma vez por dia.

O QUE O CÁLCULO LEVA EM CONTA?

Número de vagas disponíveis + total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

PARA QUE SERVE?

Assim, ela é alterada diariamente e deve ser utilizada somente para balizar o candidato, mas não garante a seleção.

NÚMEROS DEFINITIVOS

A data de divulgação do resultado foi alterada para a próxima sexta-feira (16).

Matrícula

O novo prazo de matrícula para os selecionaos será começa dia 19 e termina dia 23 de abril.

Lista de espera

Já as chamadas para a lista de espera acontecerão entre os dias 16 e 23 de abril.

UFC

O coordenador do Sisu na UFC, Rafael Braz, explica que a pontuação da instituição de ensino é definida somente depois do fim do processo de inscrição.

"Depois do término de todo o processo do Sisu na UFC, que só finaliza no segundo semestre, publicamos por cada cota, dentro do curso, a menor nota média dentre os alunos que ingressaram na UFC por curso e cota", informa.

Maiores notas de corte da UFC

Medicina (Fortaleza): 808,10 Medicina (Sobral): 806,16 Direito integral (Fortaleza): 764,44 Odontologia (Fortaleza): 757,44 Direito noite (Fortaleza): 757,00 Engenharia de Computação integral (Fortaleza): 751,46 Odontologia (Sobral): 748,66 Psicologia integral (Fortaleza): 747,92 Ciência da Computação integral (Fortaleza): 747,82 Arquitetura e Urbanismo integral (Fortaleza): 735,10

Menores notas de corte da UFC

Rede de Computadores (Quixadá): 605,64 Engenharia Ambiental e Sanitária integral (Crateús): 612,80 Engenharia de Minas integral (Crateús): 617,22 Dança integral-licenciatura (Fortaleza): 621,72 Sistema de Informação (Crateús): 625,00 Biblioteconomia integral (Fortaleza): 627,26 Letras-Espanhol noturno (Fortaleza): 628,22 Sistema de Informação (Quixadá): 628,36 Economia Ecológica integral (Fortaleza): 633,30 Ciência da Computação integral (Russas): 635,58

Notas de corte UFC - Campus Fortaleza

Administração (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 699,28

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para o 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Administração (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 690,98

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para o 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Agronomia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 643,98

Ampla concorrência: 70 vagas

Curso com 140 vagas, sendo 70 para ingresso no 1º semestre e 70 para o 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Arquitetura e Urbanismo (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 735,10

Ampla concorrência: 32 vagas

Curso com 64 vagas, sendo 32 para ingresso no 1º semestre e 32 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Biblioteconomia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 627,26

Ampla concorrência: 35 vagas

Curso com 70 vagas, sendo 35 para ingresso no 1º semestre e 35 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Biotecnologia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 724,42

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciência da Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 747,82

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Ambientais (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 656,32

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Atuariais (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 656,78

Ampla concorrência: 17 vagas

Curso com 35 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Biológicas (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 689,36

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas, sendo 20 para ingresso no 1º semestre e 20 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Biológicas (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 709,34

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas, sendo 20 para ingresso no 1º semestre e 20 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Contábeis (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 682,44

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Contábeis (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 680,68

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Econômicas (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 692,18

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Econômicas (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 688,24

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Sociais (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 665,88

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Sociais (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 653,10

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Sociais (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 706,86

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Sociais (noturno-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 672,74

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Cinema e Audiovisual (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 704,36

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 708,22

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas, sendo 25 para ingresso no 1º semestre e 25 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Dança (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 621,72

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 1º semestre.

Dança (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 656,90

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 1º semestre.

Design (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 709,40

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Design - Moda (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 684,82

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Direito (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 764,44

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Direito (noite)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 757,00

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Economia Ecológica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 633,30

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Educação Física (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 643,54

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Educação Física (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 671,04

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Educação Física (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 649,90

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Educação Física (noturno-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 671,98

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Enfermagem (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 726,74

Ampla concorrência: 40

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia Ambiental (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 707,68

Ampla concorrência: 29 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Civil (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 721,64

Ampla concorrência: 60 vagas

Curso com 120 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Alimentos (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 654,16

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia de Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 751,46

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Energias Renováveis (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 711,58

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Pesca (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 636,26

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Engenharia de Petróleo (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 695,66

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Produção e Mecânica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 714,66

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Telecomunicações (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 680,98

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Elétrica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 720,00

Curso com 100 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Mecânica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 731,20

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Metalúrgica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 667,42

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Química (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 723,90

Ampla concorrência: 35 vagas

Curso com 70 vagas para ingresso no 1º semestre.

Estatística

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 650,38

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Farmácia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 720,00

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Filosofia (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 652,90

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Filosofia (noturno-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 711,08

Ampla concorrência: 5 vagas

Curso com 10 vagas para ingresso no 1º semestre.

Finanças (vespertino)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 666,74

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Física (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 694,02

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Física (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 665,62

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Fisioterapia (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 724,70

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Gastronomia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 703,04

Ampla concorrência: 15 vagas

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.

Geografia (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 642,10

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas, sendo 25 para ingresso no 1º semestre e 25 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Geografia (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 650,06

Ampla concorrência: 15 vagas

Curso com 40 vagas, sendo 15 para ingresso no 1º semestre e 15 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Geologia (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 648,86

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Gestão de Políticas Públicas (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 657,96

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

História (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 676,76

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Jornalismo

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 707,96

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas, sendo 25 para ingresso no 1º semestre e 25 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

Letras - Espanhol (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 628,22

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Inglês (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 671,52

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Língua Portuguesa (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 668,30

Ampla concorrência: 35 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre e 30 vagas para ingresso no 2º semestre.

Letras - Português e Alemão (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 645,08

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 2º semestre.

Letras - Português e Espanhol (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 638,90

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Letras - Português e Francês (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 659,96

Ampla concorrência: 15 vagas

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Português e Inglês (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 684,66

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Português e Italiano (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 645,94

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 2º semestre.

Matemática (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 690,68

Ampla concorrência: 17 vagas

Curso com 35 vagas para ingresso no 1º semestre.

Matemática (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 676,72

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Matemática Industrial (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 643,50

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Medicina

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 808,10

Ampla concorrência: 80 vagas

Curso com 160 vagas, sendo 80 para ingresso no 1º semestre e 80 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

Música

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 662,28

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Oceanografia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 669,56

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Odontologia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 757,44

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

Pedagogia (integral-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 639,04

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Pedagogia (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 639,04

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Psicologia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 747,92

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Química (noturno-licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 659,02

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Química (integral-bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 693,66

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Secretariado Executivo

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 640,58

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre

Sistema e Mídias Digitais (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 690,72

Ampla concorrência: 27 vagas

Curso com 55 vagas para ingresso no 2º semestre.

Sistema e Mídias Digitais (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 698,78

Ampla concorrência: 27 vagas

Curso com 55 vagas para ingresso no 2º semestre.

Teatro (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 638,14

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Zootecnia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 651,12

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre e 30 vagas para ingresso no 2º semestre.

Campus Sobral

Ciências Econômicas (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 681,78

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Engenharia de Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 686,42

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia Elétrica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 676,26

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Finanças (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 657,42

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Medicina

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 806,16

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Música (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 640,58

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Odontologia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 748,66

Ampla concorrência: 22 vagas

Curso com 44 vagas para ingresso no 1º semestre.

Psicologia (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 725,10

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Campus Quixadá

Ciência da Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 678,28

Ampla concorrência: 24 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Design Digital (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 649,96

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 680,72

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Software (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 683,40

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Rede de Computadores

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 605,64

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Sistema de Informação

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 628,36

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Campus Crateús

Ciência da Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 648,42

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Ambiental e Sanitária (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 612,80

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Civil (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 684,16

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Minas (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 617,22

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Sistema de Informação

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 625,00

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Campus Russas

Ciência da Computação (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 635,58

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Engenharia Civil (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 674,78

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Produção (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 650,44

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Mecânica (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 659,78

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Software (integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 653,94

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre.