Uece divulga resultado da primeira fase do vestibular nesta quarta-feira (1º)

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulga, nesta quarta-feira (1º), o resultado da primeira fase da prova objetiva do vestibular referente ao semestre 2022.1. O parecer sobre os recursos e o gabarito definitivo também devem ser disponibilizados a partir das 17h.

Os selecionados para a segunda fase poderão conferir os locais e horários de aplicação das provas a partir de quinta-feira (2), no site do Vestibular, através do Cartão de Informação do Candidato.

Ao todo, a Uece está com 2.410 vagas abertas, sendo 1.216 delas para os campi localizados em Fortaleza e 1.194 para o Interior do Estado. Mais de 20 mil pessoas se inscreveram para participar da seleção da universidade pública estadual.

Provas da segunda fase

As avaliações da segunda fase estão previstas para acontecerem nos dias 5 e 6 de dezembro, quando devem ser aplicadas uma prova de redação e três exames com conteúdo específico, conforme o curso de graduação escolhido pelo candidato.

Protocolos sanitários

Devido à pandemia de Covid-19 ainda em curso, os candidatos deverão seguir protocolos sanitários, segundo a Comissão Executiva do Vestibular.

A instituição exige uso de máscara, que cubra nariz e boca adequadamente, com retirada permitida somente para ingestão de água, sucos e similares.

Também é obrigatório que os inscritos levem uma máscara reserva em embalagem transparente.

Cronograma

Resultado da primeira fase: 1º de dezembro de 2021;

Locais de aplicação das provas da segunda fase: 2 de dezembro de 2021;

Primeiro dia de provas específicas: 5 de dezembro de 2021;

Gabarito do primeiro dia de provas específicas: 5 de dezembro de 2021;

Segundo dia de provas específicas: 6 de dezembro de 2021;

Gabarito do segundo dia de provas específicas: 6 de dezembro de 2021;

Recurso: 7 a 8 de dezembro de 2021;

Resultado recurso: 15 de dezembro de 2021;

Réplica do recurso: 16 a 17 de dezembro de 2021;

Espelho da folha de respostas: 17 de dezembro de 2021;

Divulgação do resultado da segunda fase: 27 de dezembro de 2021;

Gabaritos oficial segunda fase: 27 de dezembro de 2021;

Grade definitiva de respostas: 27 de dezembro de 2021;

Resultado definitivo dos recursos: 27 de dezembro de 2021.