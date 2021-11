Resultado do Enem vai sair no dia 11 de fevereiro, diz Inep

Candidatos que se submeteram ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 vão saber os resultados das provas no próximo dia 11 de fevereiro. A data foi anunciada nesta segunda-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em coletiva para a imprensa.

Nessa data, será divulgado o boletim final com os resultados das provas individuais de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação.

Segundo Danilo Dupas, presidente do Inep, os "treineiros", como são chamados os que prestam o Enem para adquirir experiência, devem receber seus resultados individuais somente dois meses depois.

Gabarito extraoficial

Já o gabarito extraoficial do exame deve ser publicado nesta quarta-feira (1º). No entanto, ele só deve servir para que os participantes saibam o número total de acertos em cada prova, que é corrigida pela Teoria de Resposta ao Item (TRI, que avalia o o desempenho na resolução de questões fáceis, médias e difíceis.

Abstenção

Segundo o Inep, o Enem 2021 teve 29,9% de abstenção neste ano. Apesar de alto, o número ainda é bem menor do que no ano passado, quando, no auge da pandemia de Covid-19, sem vacinação, a taxa de abstenção no País ficou em 51,5%.

