Questão do Enem aborda cordel do cearense Gonçalo Ferreira da Silva

Estudantes de todo o Brasil fizeram a segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 neste domingo (28). Uma das questões de Ciências da Natureza e suas tecnologias abordou o trecho de um cordel de autoria do cearense Gonçalo Ferreira da Silva.

Intitulado "Senhor dos Anéis", o cordel publicado em 2004 fala sobre corpos celestes para abordar conceitos de física. Segundo professores ouvidos pelo G1, na questão da prova os candidatos deveriam comparar o trecho com dados de uma tabela para identificar qual era o planeta que o cordel estava se referindo.

A distância em relação / ao nosso planeta amado / pouco menos que a do Sol / ele está distanciado / e menos denso que a água / quando no normal estado", diz o trecho citado na prova.

A resposta correta, segundo o próprio cordelista, é Saturno. "Trata-se de um folheto que trata dos anéis de Saturno, que está numa situação isolada no sistema solar. Existem outros planetas com anéis, mas não com a beleza celeste exibida por saturno, então foi de onde veio a inspiração", disse Gonçalo Ferreira da Silva.

Neta identificou questão

A informação de que os versos foram tema de uma das questões foi dada pela própria neta do cordelista, que prestou o Enem neste domingo. "Ela chegou se tremendo toda dizendo que eu tinha caído na prova. Foi assim que fiquei sabendo".

Autor de mais de 300 folhetos de cordel e 30 livros, o cearense, que atualmente reside no Rio de Janeiro, conta ter ficado surpreso com a honraria. "Já passei por vários momentos importantes, momentos de grandes belezas poéticas, é sempre muito bom ser lembrado", diz.