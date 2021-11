Cine Ceará reúne mais de 40 filmes com exibição gratuita

Com o avanço da vacinação no país, diversos eventos culturais retomam suas atividades, trazendo vida e emoção para além do virtual. E neste final de ano, os cearenses terão mais um motivo para prestigiar seus artistas. O Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema, retorna a Fortaleza com uma programação gratuita e formato híbrido, entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro.

A Mostra vai trazer mais de 40 filmes, produzidos por grandes nomes do cinema nacional. O público poderá assistir presencialmente aos filmes nas telonas do Cinema do Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura, a partir das 14 horas; e no Cineteatro São Luiz, às 19h30. As obras serão transmitidas também na TV pelo Canal Brasil e TV Ceará e on-line no Globoplay + Canais Globo e Youtube, como forma de democratizar o acesso ao evento, incluindo plateia de outros estados e países.

O público ainda pode conferir 12 películas nacionais - de noves estados diferentes - no Cineteatro São Luiz, a partir das 19h30, durante a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem.

Ingressos

Os ingressos para curtir a programação são gratuitos e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Virtual, a partir das 10 horas. No Cinema do Dragão, o público poderá adquirir os ingressos na bilheteria apenas uma hora antes de cada exibição. Durante a entrada, o público deverá apresentar o passaporte da vacinação.

Representatividade

Com olhar voltado à representatividade, o Cine Ceará promove mostras especiais em diferentes categorias. O longa-metragem da mostra O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece será exibido na segunda-feira (29), às 14h, no Cineteatro São Luiz, e os longas das mostras Acessibilidade e Melhor Idade estarão disponíveis na TV Ceará, às 22h, no domingo, dia 28 de novembro, e no dia 5 de dezembro, respectivamente.

(Legenda - foto: Filme Pequenos Guerreiros): Indicado a categoria O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece, Pequenos Guerreiros tem cenas gravadas no litoral e sertão cearense

Já a Mostra Pontes Criativas apresentará cinco curtas de até três minutos que poderão ser conferidos no Youtube do festival no sábado (27), às 14h, com apresentação dos dois curtas vencedores no Cineteatro São Luiz, na quinta-feira (2), às 19h30. O público também poderá conferir os cinco curtas-metragens selecionados para concorrer ao Prêmio Água e Resistência no cinema e no Youtube.

Homenagem

O Cineteatro São Luiz será ainda palco de homenagens. A atriz Marta Aurélia e o cineasta Halder Gomes serão agraciados com o Troféu Eusélio Oliveira. Além da cerimônia, o longa “O Marinheiro das Montanhas”, de Karim Aïnouz, agraciado pela crítica durante o Festival de Cannes, ganhará exibição especial.

Serviço

31° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

Quando: 27 de novembro a 03 de dezembro.

Onde: Exibição em Fortaleza, no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão. No formato virtual, através do Canal Brasil, Canais Globo e Globoplay + Canais ao Vivo, TV Ceará e canal do Cine Ceará no YouTube.

Entrada: Gratuita

Mais informações no site: http://www.cineceara.com/index.html



