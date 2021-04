Sisu abre inscrições nesta terça-feira (6); saiba quem pode participar

As inscrições para concorrer ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação, começam nesta terça-feira (6). O período segue até a próxima sexta-feira (9) e é realizado exclusivamente pela plataforma virtual do programa.

Pode se candidatar as vagas oferecidas no Sisu apenas estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e que obtiveram nota na redação maior que zero.

Esses participantes não podem ter feito as provas em condição de treineiro, ou seja, ser menor de 18 anos e ainda não estar no último ano do ensino médio.

Os concorrentes com melhor classificação são selecionados pelo Sisu, de acordo com as notas no exame. Os resultados individuais foram divulgadas na semana passada e estão disponíveis para consulta na Página do Participante ou aplicativo do Enem.

COMO SE INSCREVER

O primeiro passo é abrir a página do Sisu e clicar em "Fazer Inscrição" e na próxima tela clicar em "Entrar".

O acesso ao sistema de inscrição agora é realizado com Login Único do governo federal. Se o candidato ainda não possui uma conta, basta cria uma acessando o site oficial.

Após efetuar o login, é necessário confirmar os dados para o Sisu entrar em contato com o usuário. Se precisar, é possível alterar esses dados a qualquer momento na barra superior da plataforma virtual.

Agora, o candidato será redirecionado a área para escolher até duas opções de curso. É nesta tela que ele vai acompanhar a inscrição durante todo o processo. Para começar é só clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção".

Foto: divulgação

É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, da instituição ou do curso. No resultado da busca o usuário conhece os cursos pesquisados. Para saber mais detalhe sobre a graduação, basta clicar nela e conferir.

É necessário ler atentamente as modalidades disponíveis para o curso, e, então, escolher uma das opções para a qual pretende concorrer e clicar em "Escolher esta modalidade" para continuar.

Por fim, confira os dados do curso e a modalidade de vaga escolhidos, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e depois clique em “Confirmar minha inscrição”.

Após a confirmação, o usuário voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida. É possível alterar as opções selecionadas enquanto o período de inscrições estiver aberto.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

As vagas das universidades públicas são distribuídas obedecendo à Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e, como política de ações afirmativas, algumas instituições oferecem vagas reservadas e outras adotam bônus na nota do candidato.

Alguns cursos podem adotar critérios diferentes, como, por exemplo: um curso de física pode dar mais peso à nota da prova de Ciências da Natureza; já uma graduação de medicina pode exigir média mínima igual ou maior que 560 pontos e nota mínima em Ciências da Natureza igual ou maior a 400 pontos.

Pela página do Sisu será possível checar a nota de corte para cada instituição participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência. Os dados serão atualizados periodicamente conforme o processamento das inscrições.

Durante esse período, o estudante pode alterar as suas opções e até cancelar a inscrição. A classificação no Sisu será feita com base na última alteração feita e confirmada no sistema.

Lista de espera

Para participar da lista de espera, o estudante deverá manifestar seu interesse por meio da página do Sisu na internet, no período de 13 a 19 de abril, em apenas um dos cursos para o qual optou. Quem já foi selecionado na chamada regular em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado a matrícula na instituição.

As regras para preenchimento das vagas não ocupadas na chamada regular serão definidas em edital próprio de cada instituição de ensino participante.

Calendário

O resultado para a única chamada do Sisu será divulgado em 13 de abril. Em caso de notas idênticas, a partir dos critérios de classificação, o desempate será feito no momento da matrícula e selecionado o candidato que comprovar a menor renda familiar.

O processo de matrícula será de 14 a 19 de abril, em dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição de ensino.

Confira o calendário completo do Sisu:

Período de inscrições

6 a 9 de abril

Resultado da chamada regular

13 abril

Prazo para participar da lista de espera

13 a 19 de abril

Matrícula da chamada regular

14 a 19 de abril

Convocação dos candidatos em lista de espera

A partir do dia 23 de abril