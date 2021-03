Relembre as notas finais de corte do Sisu 2020 para os cursos da Unilab Ceará

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2021 começam na próxima terça-feira, dia 6 de abril. O sistema permite que participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) utilizem a nota obtida no teste para tentar vagas em universidades federais do Brasil.

Por isso, o Diário do Nordeste reuniu as notas de corte finais dos cursos da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) nos processos seletivos do primeiro e do segundo semestre de 2020.

Para o aluno saber se tem chances de conseguir vaga no curso desejado, ele pode comparar a nota obtida no Enem com a última nota de corte do processo seletivo anterior.

As notas listadas na tabela abaixo são da modalidade Ampla Concorrência e são divulgadas após o fim das inscrições do Sisu, das chamada da lista de espera e de suplentes.

No Sisu 2021, a Unilab deve ofertar 292 vagas para os campi do Ceará divididas entre 13 cursos de ensino superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 13 de abril.

Confira também as notas de corte para cotistas dos cursos da Unilab de 2020.1 e 2020.2.

UFC divulga notas de corte nesta quarta

As notas de corte do Sisu 2020 dos cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC) serão divulgadas somente nesta quarta-feira (31).

Conforme a Divisão de Comunicação da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFC, os dados ainda "estão sendo consolidados", informou a instituição em nota.

A reportagem também solicitou as notas finais de corte do Sisu 2020 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que ainda não enviou os dados.

Já a Universidade Federal do Cariri (UFCA) informou que o processo 2020 ainda não foi encerrado, portanto ainda não consolidaram as notas solicitadas.

Enem 2020

Além da tradicional prova impressa, o Enem 2020 contou com uma novidade, com a realização da primeira versão do Enem Digital.

Cerca de 3.100 estudantes do Ceará se inscreveram para fazer as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021.

Embora apontado como uma nova opção durante a pandemia de Covid-19, o novo formato gerou dúvidas sobre a segurança e acessibilidade.