Resultado da lista de espera do Sisu é divulgado nesta terça-feira (27); saiba como conferir

O resultado dos participantes convocados na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021 será divulgado nesta terça-feira (27).

Conforme o Ministério da Educação (MEC), as instituições de ensino são responsáveis por convocar os candidatos em lista de espera, a depender das vagas excedentes em cada curso.

Os candidatos suplentes poderão ser convocados, em ordem de classificação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em cada modalidade de concorrência, para ocupar vagas que possam surgir, decorrentes de desistências e cancelamentos de matrícula.

A lista de espera é um mecanismo para alocar estudantes em vagas que não foram ocupadas durante a primeira chamada. É possível entrar para os classificáveis de apenas um dos dois cursos escolhidos na inscrição do Sisu, mesmo que o candidato não tenha sido selecionado em ambos.

Nesta edição, o Sisu ofereceu 206.609 vagas para 5.571 cursos de graduação em 109 instituições públicas de ensino superior. Ao todo foram registrados pouco mais de 1,25 milhão de inscritos.

Como saber se foi selecionado

As listas de convocados, os prazos e as regras para matrículas são divulgados pelas instituições. É necessário que os candidatos fiquem atentos ao site da universidade da qual está esperando vaga.

Ao longo do ano, podem ocorrer diversas chamadas de candidatos em lista de espera.

Como realizar a matrícula

A documentação para realizar a matrícula nas universidades é a mesma exigida tanto para candidatos selecionados na chamada regular quanto na lista de espera. Mas isso também varia conforme a instituição escolhida pelo candidato, portanto é necessário entrar na plataforma online da universidade e conferir quais são os documentos solicitados.

Lista de espera UFC 2021

A Universidade Federal do Ceara (UFC) deve divulgar a lista de espera, com os nomes indicados como classificados ou não classificados, até às 23h59min desta terça-feira. Com a relação nominal, será divulgado também o quantitativo de vagas disponíveis e um passo a passo para auxiliar os candidatos no processo.

A instituição considera classificados aqueles candidatos que tiverem classificação dentro do número de vagas disponíveis após a solicitação de matrícula da chamada regular, que foi realizada entre 19 e 23 de abril.

Já os candidatos fora do número de vagas disponíveis são considerados pela UFC como não classificados, mas eles podem se inscrever como suplentes para serem convocados caso surjam outras vagas decorrentes de desistências e cancelamentos de matrícula. Ano passado, por exemplo, houve oito convocações de suplentes na instituição.

Matrícula

Assim como na chamada regular, tanto a solicitação de matrícula de classificados na lista de espera quanto a inscrição de suplentes serão realizadas exclusivamente por meio do Sistema de Matrícula Virtual, de 28 a 30 de abril.

O envio da documentação básica de matrícula e, no caso de cotista, da documentação comprobatória é exigida pela UFC tanto para a solicitação de matrícula dos classificados quanto para inscrição como suplentes dos não classificados.

Documentação

Lista de documentos para matrícula básica:

Termo de Ciência / Requerimento de Inscrição (disponível no gerador de documentos da UFC)

Documento que ateste a conclusão do Ensino Médio

Documento de identificação oficial do candidato com foto

Comprovante de situação cadastral regular no CPF

Comprovante de quitação eleitoral

Comprovante de quitação com o serviço militar

Além dos documentos listados acima, os candidatos cotistas precisam disponibilizar documentação complementar que comprove sua condição de concorrer na reserva de vagas. Verifique a lista completa por classe de cotas.

Mais informações estão disponíveis no edital sobre a lista de espera da UFC.