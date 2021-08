Inscrições para o Sisu 2021.2 começam nesta terça-feira (3); saiba como fazer

As inscrições para a edição do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (3) e vão até a próxima sexta-feira (6). O processo deve ser feito exclusivamente pelo site do processo seletivo.

A seleção do Sisu 2021/2 é exclusiva para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que não zeraram a Redação e já concluíram o Ensino Médio. Pelo processo, é possível concorrer a vagas de graduação em universidades públicas de todo o País.

O candidato pode escolher até duas opções de curso, sendo possível alterá-las enquanto o prazo de inscrições estiver aberto. A classificação é feita conforme a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência.

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2021/2

O candidato precisa confirmar os dados para o Sisu entrar em contato. Depois da atualização, começa o processo da inscrição. “Minha inscrição”: nesse campo o estudante pode escolher até duas opções de curso. É nesta tela que vai acompanhar a inscrição durante todo o processo. Clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção". Pesquisa de vagas: nesse campo é possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso. Conhecendo as vagas: no resultado da busca você conhece os cursos pesquisados. Clique no curso para ver mais detalhes e as modalidades disponíveis. Modalidade: leia as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma das opções para a qual pretende concorrer e clique em "Escolher esta modalidade" para continuar. Confirmação: hora de conferir os dados do curso e modalidade de vaga escolhida e a documentação que será exigida pela instituição na matrícula. Feito isso, clique em “Confirmar minha inscrição”. Inscrição concluída: após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar suas opções durante o período de inscrições.

Notas de corte

Os participantes devem acompanhar o sistema diariamente para conferir a nota de corte dos cursos escolhidos. De quarta (4) a sexta-feira (6), o sistema será atualizado todo dia com a média mínima exigida para que o candidato seja aprovado em determinado curso.

O resultado do Sisu 2021/2 está previsto para o dia 10 de agosto, e a matrícula deve ser realizada entre 11 e 16 de agosto junto à instituição em que o candidato foi aprovado.

Lista de espera

Para os não aprovados nas opções escolhidas é possível escolher um dos cursos definidos na inscrição para aguardar vagas da lista de espera, entre os dias 10 e 16 de agosto.

A lista de espera é enviada às universidades, que ficam responsáveis pelas chamadas. Portanto, a partir deste momento os interessados nas convocações devem acompanhar as divulgações pelas instituições de ensino. O resultado será divulgado em 18 de agosto, e a convocação no dia 19.