Inep disponibiliza apostilas para candidatos que farão provas do Encceja

No próximo dia 29 de agosto, 1,6 milhão de pessoas no país deverá fazer as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Para quem está se preparando, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza em sua página apostilas gratuitas, além das provas de anos anteriores e dos respectivos gabaritos.

O exame é voltado para quem não concluiu os estudos na idade apropriada. Por meio do Encceja, os participantes têm a oportunidade de conseguir a certificação tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio.

As provas estavam inicialmente marcadas para o dia 25 de abril, mas foram adiadas devido ao agravamento da pandemia da Covid-19. Os gabaritos deverão ser divulgados no dia 1º de setembro.

Certificação

Para a certificação do ensino fundamental, os candidatos farão provas de ciências naturais e matemática pela manhã e de língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, redação, história e geografia, à tarde. É necessário ter pelo menos 15 anos completos no dia do exame.

Os que desejam um certificado do ensino médio responderão a questões de ciências da natureza e matemática pela manhã e linguagens, redação e ciências humanas à tarde. Para fazer essas provas, é preciso ter pelo menos 18 anos completos.

Segundo destaca o Inep, o exame é importante por oferecer parâmetros para autoavaliação que podem orientar os inscritos na continuidade da formação e na colocação no mercado de trabalho.

