Sisu 2021.2: às vésperas do início das inscrições estudantes podem conferir notas de corte

As inscrições para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferta vagas de graduação em universidades públicas pela nota do Enem, estão previstas para iniciar nessa terça-feira (03). Os estudantes interessados terão até o dia 06 de agosto para finalizar a inscrição no portal do Sisu.

O Sisu é destinado a quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente e obteve nota na redação maior que zero e que não tenha participado na condição de treineiro.

Durante a inscrição o candidato pode escolher até duas opções de curso, sendo possível alterá-las enquanto o prazo de inscrições estiver aberto. A classificação dos candidatos é feita de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência.

O resultado para essa etapa está previsto para ser liberado no dia 10 de agosto. Até lá é possível consultar as notas de corte para diversos cursos. Para isso, basta acessar o simulador Sisu, usando o seu resultado do Enem, para conferir as chances de aprovação no curso e universidade do seu interesse.

Como se inscrever no Sisu

As inscrições para o Sisu devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico: http://sisu.mec.gov.br.

Primeiro, o candidato precisa confirmar os dados para o Sisu entrar em contato. Depois da atualização, inicia o processo da inscrição. “Minha inscrição”: nesse campo o estudante pode escolher até duas opções de curso. É nesta tela que vai acompanhar a inscrição durante todo o processo. Feito o passo acima é a vez de clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção". Pesquisa de vagas: nesse campo é possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso. Conhecendo as vagas: no resultado da busca você conhece os cursos pesquisados. Clique no curso para ver mais detalhes e as modalidades disponíveis. Modalidade: leia as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma das opções para a qual pretende concorrer e clique em "Escolher esta modalidade" para continuar. Confirmação: hora de conferir os dados do curso e modalidade de vaga escolhida, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e, feito isso, clique em “Confirmar minha inscrição”. Inscrição concluída: após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar suas opções durante o período de inscrições.

Calendário do Sisu 2021.2

Período de inscrições: 03 a 06 de agosto;

Atualização da note de corte: 04 a 06 de agosto;

Resultado: 10 de agosto;

Matrículas: 11 a 16 de agosto;

Manifestação da lista de espera: 10 a 16 de agosto;

Resultado da lista de espera: 18 de agosto; e

Convocação da lista de espera: 19 de agosto.

