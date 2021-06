Falta d’água e de distanciamento: vistoria aponta falhas em medidas sanitárias em escolas municipais

Estudantes cearenses vivem, desde 2020, a expectativa pela volta às aulas presenciais. Mas na rede pública municipal a alternativa não é a mais segura, segundo relatório do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH), divulgado nesta terça (29).

O grupo realizou vistorias em 42 das 581 instituições municipais de Fortaleza, verificando principalmente pontos relacionados às condições de infraestrutura, acessibilidade e de acesso à água para retorno dos alunos. No total, 467 salas de aula foram visitadas.

De acordo com o relatório, 10% das escolas visitadas “informaram ter problemas de acesso à água, uma delas desde o final de 2020”. Um em cada cinco banheiros (21%) avaliados pelo Conselho tinha estrutura considerada “inadequada”, com louças quebradas ou espaço insuficiente para garantir o distanciamento físico de 1,5 metro.

Marina Araújo, membro do CEDDH e integrante do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca), alerta que o tamanho da amostra de escolas visitadas não diminui a gravidade do cenário.

“Vemos que nesse universo pequeno em relação ao total de escolas o problema de falta d’água ainda existe. Se a gente replicar esses 10% no total de instituições, seriam muito mais escolas afetadas”, estima.

Falta de ventilação gera insegurança

Outro problema identificado na vistoria foi a falta de circulação adequada de ar nas salas de aula, “um dos principais requisitos do protocolo contra disseminação da Covid-19”, como cita Marina.

Marina Araújo Conselheira do CEDDH Há um universo de escolas diferentes entre si, e isso precisa ser considerado. Vimos prédios que eram casas e foram adaptados para serem escolas. Das 42, 31% não têm condições de circulação de ar.

As condições incluem “janelas ou cobogós pequenos ou na mesma parede da porta, falta de aberturas nas paredes para entrada e janelas que não podem ser abertas”. Conforme o CEDDH, “só 17 das 42 instituições possuíam salas de aula com janelas”.

A avaliação durante as visitas contou com o aporte de conhecimento técnico da professora Zilsa Maria Pinto Santiago, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Escolas não são vinculadas a unidades de saúde

A “falta de fluxo definido entre escola, unidade de saúde e Prefeitura” foi outra questão apontada pelo relatório do Conselho: 55% delas não possuem vínculo como a atenção básica em saúde.

Marina Araújo explica que essa comunicação é importante para monitoramento da segurança sanitária contra a Covid-19 em cada instituição, “garantir a testagem de casos suspeitos, para dar atendimento em caso de infecção e rastrear surtos”.

A escola precisa ter dados para mostrar que não está sendo um vetor a mais à transmissão comunitária da doença. Mas mais da metade não foram orientadas quanto a isso.

Conselho defende 'retorno presencial seguro'

O monitoramento nas 42 escolas foi realizado com o intuito de “avaliar e propor soluções” para garantir uma volta segura às aulas presenciais – ação que, segundo a assessora técnica do Cedeca, é defendida pelo CEDDH.

“Defendemos o ensino presencial como um modelo para garantir a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, desde que de forma segura. O ensino remoto, como está, agrava desigualdades sociais e viola o direito à educação para muitas crianças e adolescentes”, lamenta.

Para Idevaldo Bodião, professor do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará (Uece), os governos municipal e estadual falharam ao atrasar a reestruturação das escolas públicas para as aulas pós-pandemia.

Idevaldo Bodião Doutor em Educação Em junho de 2020, já havia sinais claros de que o retorno, fosse quando fosse, seria sob a sombra da pandemia. Um gestor responsável teria iniciado obras que permitissem acolher os estudantes com segurança sanitária.

O docente também chama atenção para outro ponto do relatório elaborado pelo CEDDH: as escolas visitadas estão entre as 213 que deveriam ter sido requalificadas pela Prefeitura de Fortaleza. Em 142 delas, as obras sequer começaram.

A reestruturação estava prevista em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em agosto de 2018 entre a gestão municipal e o Ministério Público do Estado (MPCE). O prazo para finalização das obras era 2020, mas foi estendido para 2021.

A reportagem procurou, via e-mail, a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o MPCE para obter posicionamentos relacionados ao relatório do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, mas ainda não obteve resposta até esta publicação.

Reorganização do currículo escolar

Bodião também é enfático ao afirmar que, além de adaptações de espaço físico, é indispensável uma “reorganização curricular completa”, a fim de mitigar, aos poucos, os prejuízos pedagógicos causados pelo período pandêmico.

O doutor em Educação alerta que, para garantir o ensino híbrido, as redes públicas municipal e estadual “precisarão contratar mais professores, para ter um mecanismo que dê conta das crianças e adolescentes que voltarão às salas de aula e das que não estarão”.

A prioridade na fila de retorno ao presencial, aliás, como avalia o professor, deve ser dos estudantes que ficaram sem acesso às atividades remotas.

Para colocar em dias as perdas de 2020 inteiro e do primeiro semestre de 2021, precisaríamos reordenar os calendários escolares nos próximos dois ou três anos, no sentido de abarcarmos as perdas.

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab