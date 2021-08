Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga Monte Barroso é inaugurado em Sobral

Com capacidade para atender até 208 crianças entre zero e 5 anos, foi inaugurado em Sobral (Região Norte), nesta terça-feira (10), o Centro de Educação Infantil (CEI) Dona Raimunda Olga Monte Barroso. A entrega do equipamento foi realizada pelo Governo do Ceará e pela Prefeitura do município.

A escola foi nomeada em homenagem a Olga Monte Barroso, sobralense e uma das primeiras mulheres no Ceará a ter forte atuação na política. O marido dela, Parsifal Barroso, exerceu mandatos como deputado estadual, deputado federal, senador, ministro e governador do Estado.

O empresário Igor Queiroz Barroso, neto de Olga, esteve presente na solenidade e falou sobre a importância de avó para o Ceará.

"Sou grato pela lembrança do nome de minha avó. Uma mulher polivalente e fantástica, que fazia questão de reunir a família, trazendo filhos do exterior e outras cidades para celebrar o Natal na Serra da Meruoca, para dar importância às raízes dela", comentou Igor.

Legenda: Escola fica no bairro Campos Velhos, em Sobral Foto: Ariel Gomes/Governo do Ceará

Papel social e político de Olga Barroso

Igor Queiroz pontuou o senso de família que Olga tinha, "que quando um filho ou neto estava resfriado, ela mesma aplicava a vacina". O empresário ainda destacou o papel da cearense na carreira do marido.

"Ela alavancou estratosfericamente a carreira de Parsifal Barroso, que foi deputado, senador, ministro do JK [Juscelino Kubitschek] e ajudou a construir Brasília. Depois foi governador do Ceará, e sempre teve com ele Olga Monte Barroso", declarou durante a solenidade.

Avanços na Educação Infantil

A construção desse novo CEI em Sobral é parte do programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana, que esteve presente na inauguração nesta terça.

O momento também contou com a presença da vice-governadora cearense Izolda Cela, além do prefeito de Sobral, Ivo Gomes.

Legenda: Serão atendidas na escola crianças de 0 a 5 anos Foto: Ariel Gomes/Governo do Ceará

Izolda definiu o momento como gratificante e afirmou que a entrega de equipamentos para crianças é "um compromisso muito forte do governador Camilo Santana e da primeira-dama Onélia".

"É sempre uma alegria nossa participar desses momentos, para trazer para essas crianças a garantia de uma educação em um local bacana, bem estruturado, confortável e seguro. É muito bom ter a segurança de que aqui vai ser realizado um trabalho bem feito", pontuou a vice-governadora.

Igor Queiroz Barroso agradeceu às autoridades presentes pela preocupação com a Educação Infantil. "As autoridades estão imbuídas da importância da Educação Infantil, que é o primeiro passo. É a fundação".

Estrutura e investimento

O CEI Dona Raimunda Olga Monte Barroso é localizado no bairro Campos Velhos. Instituição é composta por quatro salas de aula, berçário, dormitório, fraldário, laboratório de informática, banheiros infantis, refeitório, cantina, cozinha, copa, depósito de limpeza, área de serviço, vestiário, diretoria, recepção e parque infantil.

Legenda: Instituição tem capacidade para 208 alunos Foto: Ariel Gomes/Governo do Ceará

Foram investidos R$ 1,6 milhão pelo Governo do Estado. A Prefeitura de Sobral foi responsável pela construção e pela aquisição de mobiliário e equipamentos para o espaço educativo.