Caucaia antecipa 2ª dose de vacina contra a Covid-19 para professores do Ensino Básico e Superior

Professores da rede de ensino de Caucaia começam a receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (3), depois que a Secretaria Municipal de Saúde decidiu antecipar o reforço do imunizante Astrazeneca.

Até domingo (8), devem ser vacinados 3.816 profissionais da educação cadastrados no Saúde Digital e que receberam a primeira dose no início de junho, ou seja, há 60 dias. As listagens incluem tanto docentes do Ensino Básico como do Superior.

Os professores devem se dirigir ao IFCE de Caucaia (Rua Francisco da Rocha Martins, S/N, bairro Pabussu), no horário de 9h às 16h. O atendimento será por ordem de chegada.

Veja a distribuição de professores por dia:

03/08 - 260 (10 do ensino superior)

04/08 - 746 (30 do ensino superior)

05/08 - 1.056 (108 do ensino superior)

06/08 - 1.013 (166 do ensino superior)

07/08 - 687 (41 do ensino superior)

08/08 - 54

Confira se seu nome está na lista neste link.

Vacinação geral

Conforme o vacinômetro municipal, 140.125 residentes receberam a primeira dose até essa segunda (2). Outros 50.303 já completaram o esquema e 5.317 tomaram a dose única. Atualmente, na população geral, o município se encontra na faixa etária de 30 anos ou mais.

Passo a passo para cadastro no Saúde Digital

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.