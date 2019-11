Scott Stapp, ex-integrante do extinto Creed, chega a Fortaleza nesta sexta (8)

No mundo da música, o americano Scott Stapp passou pelos mais diversos estágios: foi do sucesso estrondoso aos problemas com drogas e álcool, que o impediram de continuar na crescente de reconhecimento.

Como voz principal do extinto Creed - grupo formado por ele ao lado do amigo Mark Tremonti ainda em 1995 -, alcançou uma premiação do Grammy e emplacou sucessos como "With My Arms Wide Open" e "One Last Breath", além de arrastar multidões por onde passava.

Hoje, fora do grupo musical desde 2004 e com 46 anos de idade, o momento é bastante diferente. O cantor chega a Fortaleza para um show nesta sexta-feira (8), no Complexo Armazém, para apresentar o mais novo trabalho solo, intitulado de "The Space Between the Shadows". O nome do álbum, inclusive, não poderia ser mais propício ao momento da carreira.

Completamente sóbrio e livre do uso de substâncias psicoativas, como gosta de ressaltar, o artista recobrou forças na família e no amor pela música para finalmente retomar a trajetória artística definida por muitos, anteriormente, como encerrada.

Mudança

Stapp pode ter passado alguns anos lutando contra o vício e afastado dos palcos, mas nunca deixou de lado os processos internalizados quando era o comandante de uma das bandas de rock mais aclamadas do mundo. Exemplo disso é o novo disco, no qual se empenhou nos últimos anos.

"O processo de produção foi semelhante ao que já vivenciei em toda a minha carreira", explica sobre o que mudou desde toda a reviravolta na vida pessoal. "Me conectei com amigos compositores e saí da minha zona de conforto. Encontrei pessoas importantes nesse processo. Quando nos reunimos, começamos a cantar e tocar sem uma linha definida. Fizemos essa atividade até conseguirmos achar algo que me tocasse emocionalmente", diz.

De forma despretensiosa, ele comenta, as vivências complicadas e a superação tão buscada acabaram surgindo, aos poucos, durante esse período de composição e ajuste.

"Eu nunca comecei um projeto com alguma ideia intencional. Sempre entro de cabeça nisso com as possibilidades completamente em aberto. A vontade é de deixar todas as coisas dentro de mim saírem autêntica e profundamente".

Entre as novas canções, lançadas oficialmente no dia 19 de julho deste ano, estão letras como as de "World I Used To Know" e "Purpose For Pain". Nelas, quase como uma forma de contar a história vivida por meio das melodias, o cantor transparece no ritmo agressivo e metalizado todas as etapas transcorridas para, finalmente, se ver produzindo no cenário da música atual.

Suporte

Para o novo momento surgir, no entanto, Scott precisou de uma mudança completa de hábitos. A família e os amigos mais próximos formaram um suporte grande e disposto nessa empreitada.

"De verdade, tudo começou para mim com a depressão. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo e isso é muito comum entre pessoas lidando com essa doença. Foi aí onde comecei a me 'automedicar' com o álcool e as drogas", recorda.

Segundo ele, a fraqueza psicológica o tornou uma pessoa diferente, afetando a rotina dos indivíduos com quem mantinha uma relação. "O impacto na vida de pessoas próximas a mim, que eu amava, foi gigante. Eu usava essas substâncias de uma forma muito pesada, mesmo que não fosse diariamente. Isso pode destruir uma família, uma amizade", pontua.

Atualmente, ele conta a opção por tratar o corpo com "muito cuidado", além de abandonar de vez os hábitos autodestrutivos. "Quando cheguei a esse nível de sobriedade, eu fui capaz de realizar minhas vontades novamente, mudar minha forma de viver, ser mais saudável, me exercitar".

Na rotina, coleciona momentos com os filhos, Daniel, fruto do casamento anterior, Milan e Anthony. Vai a jogos de baseball na escola dos pequenos, divide as tarefas domésticas com a esposa Jaclyn Stapp e, mesmo assim, parece orgulhoso em conciliar isso com a música.

Novos horizontes

Em passagem pelo Brasil com a nova turnê, o cantor demonstra estar cada vez mais consciente do espaço que ocupa e que ainda pode conquistar.

Sobre cantar em Fortaleza, por exemplo, ele cita o carinho recebido pelos fãs por meio das redes sociais. A escolha da cidade para incorporar a nova série de shows, inclusive, não foi aleatória.

"Eu e minha equipe percebemos por meio de uma análise dos números nas minhas plataformas o quão grande é esse contato com o público do Brasil. Fortaleza é um dos locais onde tenho vários fãs, então a expectativa de encontrá-los é bem grande". No meio disso, faz questão de avisar sobre o repertório: "vai ter cerca de sete das minhas músicas novas e as outras dez de sucessos do Creed".

Junto da nova atitude diante da vida, ele não hesita ao informar os novos planos. Bem grandiosos, por sinal. Entre alguns deles, uma mistura da vida profissional e da pessoal, algo bem claro sobre a verdadeira face de Scott Stapp.

"Em 2020 continuo em turnê, lanço mais dois singles e outros dois vídeos. Planejo uma passagem pela Europa, Estados Unidos e Canadá. Claro, também quero muito só ficar em casa e criar tudo de novo", reitera, deixando claro como um propósito pode transformar e abrir caminhos para um talento ressurgir.