Roda de bordado “Paulo Freire: aprender é transformar" acontece nesta terça (30)

Como parte do Programa Paulo Freire a Bombordo, a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS), instituição gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) vinculado à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), realiza roda de bordado com o tema “Paulo Freire: aprender é transformar”. O evento acontece nesta terça-feira (30), das 14 horas às 17 horas, na sede da Escola.

A atividade gratuita, acontece na data em que se comemora o Dia Internacional do Bordado. A roda integra a programação prévia da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, que acontece de 16 a 25 de agosto em Fortaleza e conta com a bordadeira Iara Reis como facilitadora.

O Programa Freire a Bombordo consiste numa iniciativa promovida para celebrar o legado do patrono da educação brasileira, a partir de uma articulação entre as quatro escolas que integram a Rede de Escolas Criativas do Instituto Dragão do Mar: Porto Iracema das Artes, Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco, Escola Thomaz Pompeu e Centro Cultural Bom Jardim.

O Programa segue com atividades até setembro, mês de aniversário do educador, quando o País todo se engajará na “Marcha amorosa”, evento que reverenciará o legado de Freire.

Serviço

Roda de Bordado, com o tema “Paulo Freire - aprender é transformar”

Data: 30 de julho (Dia Internacional do Bordado), das 14h às 17h

Local: sede da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (Av. Francisco Sá, 1801, bairro Jacarecanga)

Informações: (85) 3238.1244