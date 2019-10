Projeto social da Tapera das Artes, novo Café traz receitas especiais com ingredientes da terra

A busca da chef de cozinha Nilza Mendonça pelas Pancs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) alimenta, aos poucos, um acervo de sabores da culinária genuinamente cearense. Disposta a transformar os elementos da flora local em ingredientes deliciosos, a professora e cozinheira responde pelo cardápio do Serenata Café e Creperia, recentemente inaugurado no complexo cultural Tapera das Artes, no município de Aquiraz.

Dentre itens já tradicionais dos cafés, a exemplo de tapiocas, cuscuz, bolos e bebidas cafeinadas, Nilza traz uma coleção de crepes especialmente preparada com elementos da terra. A linha "Sabores Perdidos" da creperia traz combinações incluindo o palmito do mandacaru, jaca, coração da bananeira; geleias de macaúba, coco-babão, jambo, dentre outros ingredientes naturais.

"Quando comecei a viajar pelo interior do Estado, em cada cidade, eu procurava a pessoa mais idosa e via como era a alimentação dela. Fazia isso só pra mim, mas logo passei a explorar isso com os alunos", recapitula. Nilza conta ainda que o mandacaru, por exemplo, ela descobriu a convite de um aluno que dizia manter a planta no próprio quintal.

Crepe doce de algas marinhas com calda de chocolate

"Ele me perguntava se aquilo só servia pra comer em época de seca, e eu dizia pra ele trazer e ver o que poderíamos criar com isso. Daí criei um prato doce e outro salgado", detalha a chef. Dos pés de munguba, árvore conhecida também como "castanheira", Nilza já criou até uma ostra vegetariana e reivindica a valorização da culinária que realce o sabor de cada ingrediente das combinações dos pratos.

Adoro a culinária japonesa, portuguesa, brasileira, mas não existe uma cozinha realmente cearense. Hoje em dia, você sente mais o gosto do tempero nas receitas, por exemplo, do que da proteína em si", coloca a chef.

Cozinheira de formação autodidata, Nilza Mendonça teve inspiração na família antes de levar a cozinha a sério. Seu pai, hoje aos 105 anos, sempre teve o hábito de fazer sua própria comida. E uma tia de Guaraciaba do Norte (CE), já falecida, também despertava a curiosidade da chef.

Sintonia

Para a idealizadora da Tapera das Artes, Ritelza Cabral, a criatividade de dona Nilza se conecta à proposta da formação musical do espaço. Entre os estudantes de música da Tapera, é incentivado que eles procurem criar novos instrumentos, a partir de elementos da natureza e outros materiais encontrados no entorno de seus lares.

Crepe doce com geleia de jambo, com pralinê

A sintonia, entre o serviço e o aprendizado, se completa com a destinação da renda do empreendimento para a formação dos jovens. O Serenata Café e Creperia é um "negócio social", construído há quatro anos, e agrega as famílias da comunidade no projeto. "A gente criou o negócio também para fortalecer nossa história, os laços familiares. Quem trabalha no café são as mães que têm os filhos aqui no espaço", situa Ritelza.

A cozinha do negócio tem fornecimento dos produtos orgânicos da horta comunitária do Caracará, zona rural de Aquiraz. No espaço, não são servidas bebidas alcoólicas. A ideia é manter, por meio de um cardápio de vitaminas e suco detox, o estímulo à alimentação saudável para crianças e jovens.

Percurso

O projeto da Tapera das Artes já atua há 35 anos. Além dos 500 jovens atendidos pela formação musical, a iniciativa mantém um teatro com capacidade para 350 pessoas. O espaço é aproveitado em projetos a exemplo do Encontro Mestre & Aprendiz, que já levou a Aquiraz nomes como Toquinho, Barbatuques, Renato Borghetti, Badi Assad, dentre outros.

Crepe com coração da bananeira, no azeite, alho, cebola, cream cheese e azeitona

O complexo tem passado por um projeto de requalificação. Um parque de esculturas sonoras, ainda não inaugurado, já foi instalado voltado ao público infantil. E um cinema digital deve integrar o equipamento futuramente. Uma excelente opção gastronômica e cultural.

Serviço

Serenata Café e Creperia

Aberto de terça a sábado, de 11h às 19h, no Teatro Tapera das Artes (Rua Raimundo Coelho 30-118, Parque da Piranha, Centro, Aquiraz). Contato: (85) 3361.2704