Penteados despojados são tendência nas passarelas de Milão, na Itália

Acordar, prender o cabelo e se sentir pronta para encarar um novo dia. Esta prática é comum na rotina não somente das brasileiras, mas de mulheres do mundo inteiro. A boa notícia é que o look despretensioso tornou-se tendência na recente semana de moda de Milão, na Itália.

Denominada de "cabelo ressaca", a série de penteados despojados, assinada pelo stylist Sam McKnight, apresentada no desfile da Fendi, no último dia 19, em Milão, chamou a atenção de especialistas. O coiffeur e também embaixador da Yellow Professional, André Sartori aprova a tendência dos cabelos desalinhados. "

Os looks são práticos e autênticos, o que justifica o registro dos penteados na lista dos grandes hits do momento", avalia.

Visual

De acordo com o especialista, os fios irregulares e presos aleatoriamente promovem a sensação de visual leve, moderno, espontâneo, sem compromisso e ao mesmo tempo elegante.Além disso, Sartori acrescenta que a tendência combina com todos os estilos, independentemente de tamanho ou do corte adotado.

Sartori sempre apreciou muito os cabelos que proporcionam esse tipo de movimento. "