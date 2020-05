Xuxa diz que 80% do que fazia no Xou da Xuxa seria politicamente incorreto hoje

A apresentadora Xuxa, 57, foi a convidada do Programa do Bial (Globo) na noite desta sexta-feira (22) e falou um pouco sobre sua trajetória na TV. Durante a entrevista que a colocou de novo na tela da Globo, ela revelou que ainda tenta se familiarizar com lives e entrevistas em casa e se solta mais no estúdio.

"Eu sou mais natural com um monte de câmeras em cima de mim", afirmou ela em meio a risadas. Recordando seu início no extinto canal Manchete até estourar no Xou da Xuxa, já na Globo, a apresentadora afirmou que aos 57 anos já se sente velha. "Tem dias que eu olho e falo 'o tal do colágeno faz uma falta'."

Xuxa analisou seu período como apresentadora de programas infantis e afirmou que 80% do que fazia no Xou da Xuxa seria politicamente incorreto hoje, mas era reflexo da sociedade daquela época. "Eu não queria sensualizar, sexualizar, estimular, mas se não fizesse aquilo eu estaria fora", afirma ela.

"Eu cheguei num momento em que as pessoas queriam ver aquilo. As fotos naquela época, nos anos 80, eram muito sensuais. As mulheres tinham que fazer caras e bocas. Hoje é muito mais natural, antigamente era muito forçada. A sensualidade era muito presente. Eu tinha que seguir a coisa sensual e sexual."

A apresentadora também de seu momento atual e diz estar muito mais calma do que antes, agradecendo por ter alguém ao seu lado hoje. Segundo ela, que afirma ser muito carente, se não fosse o namoro com o ator e apresentador Junno, 56, ela poderia estar fazendo coisa errada na busca por alguém.

"Foi bom ter conhecido alguém que me amasse, que eu amasse, pra dar uma segurada. O que mais me preocupava naquela época era não ter alguém e não poder deixar aberta a porta", afirmou ela, ao recordar uma entrevista dada a Bial quando ainda tinha pouco mais de 20 anos.

Segundo Xuxa, que hoje está na Record apresentando programas como The Four Brasil, muitas pessoas se aproximaram durante sua trajetória porque queriam aquela pessoa da televisão e não a verdadeira Xuxa. Ela recordou inclusive que um homem já chegou pedir para ela cantar "Quem quer pão" durante o sexo.

A apresentadora também falou sobre a filha, Sasha, 21, que ela disse ter um jeito muito parecido com o do pai, o ator Luciano Szafir, 51, apesar de fisicamente lembrar muito a mãe. Xuxa também falou que já pede até netinhos para a filha, mas "sem pressão".