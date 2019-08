William Bonner exclui conta no Instagram: 'Vivendo a vida de verdade'

William Bonner, 55, decidiu deixar as redes sociais de lado e curtir mais a vida. O apresentador do Jornal Nacional apagou nas últimas horas o seu perfil no Instagram, rede por onde se comunicava com fãs e publicava fotos de seu dia a dia.

Antes de ir, o jornalista fez uma despedida e pegou todos de surpresa. "Saindo daqui. Vivendo a vida de verdade. A minha vida. Obrigado", escreveu em uma publicação. Momentos depois, o perfil já estava fora do ar, e assim permanece até agora.

O jornalista já havia abandonado sua conta no Twitter também. Apesar de não ter apagado o perfil na rede social, ele deixou de ser um usuário ativo e raramente publica alguma coisa por lá. Seu último tuíte, por exemplo, foi no dia 2 de julho: "É aquilo que eu sempre digo. Boa noite".

No último Dia dos Pais, Bonner comemorou ao lado dos três filhos no Rio de Janeiro, bancando o churrasqueiro. Uma das filhas do jornalista, Beatriz Bonemer, compartilhou diversos registros do pai e dos irmãos em suas redes sociais.

"Ele está concentrado", brincou uma das trigêmeas, que é fruto do casamento do apresentador com Fátima Bernardes, 56. Ao final do dia, a família se reuniu para uma foto com o monumento ao fundo. "Churrasco com essa vista", escreveu Beatriz.