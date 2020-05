William Bonner denuncia uso indevido do CPF do filho para solicitação de auxílio emergencial

O apresentador William Bonner usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (21) para fazer denúncia sobre fraude no CPF do filho. Segundo o editor do Jornal Nacional, dados do rapaz teriam sido usados para fazer uma solicitação indevida do Auxílio Emergencial, ajuda do governo concedida a trabalhadores brasileiros prejudicados com a pandemia de coronavírus.

Nas postagens, feitas em perfil no Twitter, Bonner deixou claro que denúncias anteriores já foram encaminhadas à polícia sobre a utilização do nome do filho. “Estelionatários têm usado há 3 anos o nome e do CPF de meu filho para fraudes, como a abertura de empresas ou a contratação de serviços de TV por assinatura, entre outras”, escreveu.

Após esses casos, ele afirma que advogados foram contratados para encerrar a questão e formalizar as denúncias. Nesse meio tempo, conta o apresentador, a burocracia para criar um novo número de CPF se tornou entrave para que o problema fosse resolvido.

A repetição de fraudes chegou ao ponto de tornar recomendável uma troca do CPF. Mas, no Brasil, a vítima de golpes dessa natureza precisa passar por uma longa provação, em que tempo e dinheiro se esvaem no desenrolar do processo burocrático. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Nas mensagens, William Bonner deixou claro que, dessa vez, o problema foi a solicitação do auxílio e confirmou que o filho não tem envolvimento com o pedido indevido. “Mas, desta vez, o que vem à tona é ainda mais grave. Pelos critérios do programa de auxílio emergencial, alguém nas condições sócio-econômicas do meu filho não tem direito aos 600 reais da ajuda”, iniciou. “Quantos entre esses foram vítimas de fraudadores, como aconteceu com meu filho? Quantos entre esses realmente fraudaram o programa? Meu filho não fraudou, é vítima e pode provar”.

Portanto, quem quer que viesse a usar o nome, o CPF e dados pessoais dele deveria receber como resposta ao pleito um “não”. Mas, pelo que vimos ao consultar o site do Dataprev, o pedido de auxílio feito por um fraudador foi aprovado. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Agora, segundo ele, nova queixa-crime sobre a questão foi registrada. “De nossa parte, apresentaremos nova queixa-crime. Da parte dos gestores do auxílio emergencial, esperamos apuração rápida da fraude, para que se resguardem o patrimônio público e a confiança dos cidadãos nos mecanismos de controle desse programa.”, finalizou, ao também pedir um controle mais eficaz do auxílio por parte do Governo.