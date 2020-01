Whindersson Nunes e Luísa Sonza brincaram com os rumores de uma crise no casamento. A informação havia sido dada por publicação do jornal Extra na manhã desta terça-feira (28).

Luísa comentou a notícia por meio de postagem no Twitter e marcou o youtuber. "Kkkk amor, olha", escreveu a cantora. "Do nada", respondeu Whindersson, usando emojis com menção à risadas.

Casal se pronunciou por meio de comentários no Instagram Fotos: reprodução

O casal oficializou a união em fevereiro de 2018, em uma cerimônia em São Miguel dos Milagres, praia de Alagoas.