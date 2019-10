Wesley Safadão lança próprio reality show no instagram com influenciadores digitais

O cearense Wesley Safadão lançou, no domingo (20), o reality "A Fazenda WS" no Instagram. Oito influenciadores digitais de diferentes cidades estão hospedados na fazenda do cantor, localizada em Aracoiaba (CE).

Ale Oliveira, Danilo Lima, Davi Mateus, Lucas Albert, Rico Melquiades, Lucas Loketa, Junim Anão e até Odete — assessor pessoal de Wesley Safadão — também participa da produção na rede social.



Em vídeos nos stories do Instagram, Wesley Safadão afirmou que dispensou os funcionários da fazenda para que os participantes convidados realizassem as atividades de rotina do empreendimento. Ele também contou a principal regra da brincadeira: "Não pode ter agressão em hipótese alguma".

Aos moldes do programa "A Fazenda" da Record, os participantes foram divididos em "casa grande" e no "curral". Uma votação foi realizada no perfil do Instagram do cantor que decidiu o local que cada influenciador digital ficou.

Ainda no domingo, Wesley Safadão levou os oito convidados para a primeira edição do "Maciço Folia WS", em Baturité (CE).