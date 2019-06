Wesley Safadão e Lucy Alves se despedem do comando do 'Só toca top'

Os apresentadores Wesley Safadão e Lucy Alves passam o bastão do 'Só toca top' para as irmãs sertanejas Maiara & Maraisa. Neste sábado os artistas nordestinos se despedem da atração e recebe, como convidados a cantora Paula Fernandes, a banda Atitude 67, o MC Kevin O’Chris, a dupla Guilherme & Benuto e o grupo Paralamas do Sucesso.

“Foi uma honra apresentar o ‘SóTocaTop’. Fiquei impressionado com a energia desde a primeira vez em que estive aqui. Esse palco é a mais fiel tradução da atual música brasileira. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história”, afirma Wesley Safadão.

Lucy Alves endossa o relato do colega. “Eu também me sinto privilegiada por ter tido a oportunidade de estar aqui, no comando de um programa com uma alma tão plural e que mostra toda a diversidade da música brasileira. Foi massa, emocionante e inesquecível. Boa sorte, meninas! Façam o Brasil feliz!”, deseja a cantora paraibana.



O ‘SóTocaTop’ tem direção artística de Raoni Carneiro e apresentação de Lucy Alves e Wesley Safadão neste episódio. O programa vai ao ar às sextas-feiras, no Multishow, e aos sábados, na Globo. A partir do dia 29 de junho as irmãs Maiara & Maraisa assumem a atração, que já foi apresentada por Fernanda Souza e Luan Santana.

Playlist da semana de despedida de Wesley e Lucy



• Paula Fernandes – “Hora certa”

• Atitude 67 – “8 Segundos”

• Kevin O’Chris – “Ela é do tipo”

• Guilherme & Benuto – “Flor que se cheira”

• Paralamas do Sucesso – “Aonde quer que eu vá” e “Uma brasileira”