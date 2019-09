Vivi Guedes usará vestido preto em casamento com Camilo e Paolla Oliveira comenta: "Dramático"

Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira em 'A Dona do Pedaço', usará um vestido de noiva novamente, desta vez, no casamento indesejado o personagem de Lee Taylor, Camilo. Como protesto, a blogueira subirá ao altar com um vestido todo preto. A cena está prevista para ir ao ar neste sábado (21).

A peça será Dolce & Gabbana, com uma capa de 10 metros de tafetá. Na cabeça, ela usará um arco preto de strass. Os acessórios ficam por conta da equipe dos Estúdios Globo, dirigida pelas figurinistas Cláudia Kopke e Sabrina Moreira.

O casamento acontecerá devido a uma chatagem feita pelo policial. Caso a blogueira não topasse a união, Chiclete (Sergio Guizé) seria preso por informações do passado. "É o segundo casamento que ela está triste. Neste caso, o look está bem condizente com o momento: dramático", conta Paolla.

Antes do sim, a personagem dará um depoimento exclusivo no perfil @estiloviviguedes, no Instagram. "É sempre um evento que mexe com o elenco todo. Eu me divirto por já ter casado tantas vezes na ficção", diz a atriz.