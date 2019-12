Universal Studios desiste de enviar 'Cats' para premiações de cinema em 2020

Com Taylor Swift, Judi Dench, Ian McKellen, Jennifer Hudson, Idris Elba e James Corden, o filme musical "Cats" provocou diversas reações negativas após o seu lançamento, na sexta-feira passada (20). E, segundo o DailyMail, a Universal Studios, responsável pela produção, não enviará o filme às premiações de cinema do próximo ano.

De acordo com o site internacional, o estúdio retirou o filme do site "Para Sua Consideração", da própria Universal, que contava com cessões para avaliação dos votantes. Com isso, a produção não receberá apoio financeiro se caso receber indicações.

"Cats" arrecadou US$ 2,6 milhões (cerca de R$ 10,5 milhões) em seu primeiro dia em cartaz nos Estados Unidos, de acordo com números do site Box Office Mojo.

A adaptação cinematográfica do musical de Andrew Lylod Webber foi considerada "catastrófica" por muitos críticos. David Rooney, da Hollywood Reporter, apelidou o filme de "cat-tastrófico". "Além da aparência geralmente enfadonha dos gatos, as proporções estão erradas em relação ao ambiente ao redor", disse ele.

Para Peter Debruge, da Variety, o filme é uma "interpretação estranhamente brega". "Desde a primeira cena até a última, 'Cats' machuca os olhos e, sim, os ouvidos, já que quase todos os números musicais foram distorcidos em participações especiais de grandes nomes da indústria da música."

O filme conta a história de uma tribo de gatos chamada Jellicles que todo ano precisa escolher um deles para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para sua líder, a velha Deuteronomy (Judi Dench), na tentativa de ser o escolhido.